Спорт

вчера, 15:18

Липецких легкоатлетов нет в списке допущенных к международным стартам под нейтральным флагом

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#Легкая атлетика #нейтральный флаг
Липецких легкоатлетов нет в списке допущенных к международным стартам под нейтральным флагом

Ни Коробкина, ни Строкова пока не могут участвовать в главных стартах.

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выдала первые индивидуальные разрешения российским спортсменам участвовать в международных стартах в нейтральном статусе.

Пока «добро» получили 18 человек, среди них двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене, серебряный призер Лондона в этом же виде среди мужчин Данил Лысенко и лидер европейского сезона в прыжке с шестом Анжелика Сидорова.

А вот представители липецкой «королевы спорта» пока не увидели перед собой «зеленый свет». Заявки на участие в международных соревнованиях подавали, в частности, выступающая ныне за Нижний Новгород толкательница ядра Екатерина Строкова, бегунья на длинные дистанции Елена Коробкина.

При этом Коробкина недавно показала лучший результат сезона в мире в беге на 300 метров.

Тем, кто не получил допуск, в частности липчанам, остается сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, количество которых в ближайшее время вырастет. 3 и 4 февраля в столичном манеже ЦСКА пройдет 27-й традиционный турнир «Русская зима», а 12-14 февраля в манеже имени братьев Знаменских – зимний чемпионат России.

Список легкоатлетов, которые в 2018 году смогут участвовать в международных стартах:

Виктор Бутенко (метание диск)
Данила Данилов (метание молота)
Алексей Федоров (тройной прыжок)
Ирина Гуменюк (тройной прыжок)
Вячеслав Колесниченко (спринт)
Мария Ласицкене (прыжок в высоту)
Александр Лесной (толкание ядра)
Алена Лутковская (прыжок с шестом)
Данил Лысенко (прыжок в высоту)
Алена Мамина (спринт)
Юлия Мальцева (метание диска)
Полина Миллер (спринт)
Илья Мудров (прыжок с шестом)
Ольга Муллина (прыжок с шестом)
Софья Палкина (метание молота)
Виктория Прокопенко (тройной прыжок)
Анжелика Сидорова (прыжок с шестом)
Алексей Сокирский (метание молота)

Первый турнир с участием россиян прошел вчера, 27 января в чешском Густопече. Россию представлял в пряжках в высоту Даниил Лысенко, который занял первое место с результатом 2 метра 37 сантиметров.

6 февраля на прыжковых соревнованиях в чешском Банска-Быстрице выступил Мария Ласицкене.

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#Легкая атлетика #нейтральный флаг

Комментарии (1)

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цирк

вчера, 16:15
пусть едут в тербуны и с абайдулиным в футбол гоняют-бездари
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