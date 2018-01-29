Липецких легкоатлетов нет в списке допущенных к международным стартам под нейтральным флагом

Ни Коробкина, ни Строкова пока не могут участвовать в главных стартах.

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выдала первые индивидуальные разрешения российским спортсменам участвовать в международных стартах в нейтральном статусе.

Пока «добро» получили 18 человек, среди них двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене, серебряный призер Лондона в этом же виде среди мужчин Данил Лысенко и лидер европейского сезона в прыжке с шестом Анжелика Сидорова.

А вот представители липецкой «королевы спорта» пока не увидели перед собой «зеленый свет». Заявки на участие в международных соревнованиях подавали, в частности, выступающая ныне за Нижний Новгород толкательница ядра Екатерина Строкова, бегунья на длинные дистанции Елена Коробкина.

При этом Коробкина недавно показала лучший результат сезона в мире в беге на 300 метров.

Тем, кто не получил допуск, в частности липчанам, остается сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, количество которых в ближайшее время вырастет. 3 и 4 февраля в столичном манеже ЦСКА пройдет 27-й традиционный турнир «Русская зима», а 12-14 февраля в манеже имени братьев Знаменских – зимний чемпионат России.

Список легкоатлетов, которые в 2018 году смогут участвовать в международных стартах:

Виктор Бутенко (метание диск)

Данила Данилов (метание молота)

Алексей Федоров (тройной прыжок)

Ирина Гуменюк (тройной прыжок)

Вячеслав Колесниченко (спринт)

Мария Ласицкене (прыжок в высоту)

Александр Лесной (толкание ядра)

Алена Лутковская (прыжок с шестом)

Данил Лысенко (прыжок в высоту)

Алена Мамина (спринт)

Юлия Мальцева (метание диска)

Полина Миллер (спринт)

Илья Мудров (прыжок с шестом)

Ольга Муллина (прыжок с шестом)

Софья Палкина (метание молота)

Виктория Прокопенко (тройной прыжок)

Анжелика Сидорова (прыжок с шестом)

Алексей Сокирский (метание молота)

Первый турнир с участием россиян прошел вчера, 27 января в чешском Густопече. Россию представлял в пряжках в высоту Даниил Лысенко, который занял первое место с результатом 2 метра 37 сантиметров.

6 февраля на прыжковых соревнованиях в чешском Банска-Быстрице выступил Мария Ласицкене.