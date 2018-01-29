Елецкий «кузнечик» выиграл чемпионат Москвы

Павел Шалин за неделю существенно улучшил результат.

В манеже имени братьев Знаменских прошел чемпионат Москвы по легкой атлетике, в котором не остались без наград и … уроженцы Липецкой области.

Соревнования в секторе для прыжков в длину выиграл ельчанин Павел Шалин, в своей лучшей попытке улетевший на 7 метров и 78 сантиметров.

До гроссмейстерских 8 метров еще далеко, но отметим прогресс Павла: неделю назад на Кубке Игоря Тер-Ованесяна по прыжкам в длину он победил с гораздо более скромным результатом – 7.42, т.е. теперь Шалин прибавил более тридцати сантиметров.

Победитель Всемирной Универсиады-2015 в корейском Кванджу (прыжок на 8.29) и чемпион России того же года (8.05) 30-летний Шалин уже давно на соревнованиях параллельным зачетом выступает за Липецкую область и Москву. Поэтому он имеет полное право выступать в чемпионате столицы.