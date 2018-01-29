В России
вчера, 13:01
Пьяный мужчина выбросил из окна 10-месячного ребенка в Якутии
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Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое
Нетрезвый житель Сунтарского района Якутии выбросил из окна второго этажа жилого дома своего 10-месячного ребенка, - передает Российская Газета.
Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, пострадала девочка. Рейсом санитарной авиации в район прибыла бригада врачей экстренной помощи. Оценив состояние ребенка как крайне тяжелое, медики приняли решение об эвакуации его в Якутск.
У ребенка, по предварительным данным, диагностированы серьезные травмы головы.
Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, пострадала девочка. Рейсом санитарной авиации в район прибыла бригада врачей экстренной помощи. Оценив состояние ребенка как крайне тяжелое, медики приняли решение об эвакуации его в Якутск.
У ребенка, по предварительным данным, диагностированы серьезные травмы головы.
1 608
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