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вчера, 13:01

Пьяный мужчина выбросил из окна 10-месячного ребенка в Якутии‍

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Пьяный мужчина выбросил из окна 10-месячного ребенка в Якутии‍

Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое

Нетрезвый житель Сунтарского района Якутии выбросил из окна второго этажа жилого дома своего 10-месячного ребенка, - передает Российская Газета.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, пострадала девочка. Рейсом санитарной авиации в район прибыла бригада врачей экстренной помощи. Оценив состояние ребенка как крайне тяжелое, медики приняли решение об эвакуации его в Якутск.

У ребенка, по предварительным данным, диагностированы серьезные травмы головы.
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Комментарии (1)

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гость

вчера, 21:49
Скотина! выбросить ребеночка из окна в мороз! Быдло! Не размножайся больше! Пожалуйста!
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