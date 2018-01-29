Общество
вчера, 12:47
Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения
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Волонтеры отрабатывали элементы по поиску и спасению людей
Как сообщает сообщество "Лиза Алерт Липецк", 27 января прошло полевое обучение поисково-спасательного отряда. Мероприятие, которое проводил отряд, касалось одного из самых сложных поисков — в лесу.
"Прежде чем отправиться в лес, поговорили подробнее о структуре отряда, научились работать с компасом, настраивать навигатор, узнали как пользоваться радиостанцией и правила радиообмена. После получения теоретических знаний новички, а также опытные добровольцы, подробно разобрали инструктаж старшего группы перед выходом поисковой группы в лес, научились правильно выстраивать “поисковую цепь" и освоили методику лесного прочеса", говорится в сообщении волонтеров.
Учения проводились координаторы из Москвы - Владимир 1974, Всеволод Будкин, Александр Чернышов.
"Прежде чем отправиться в лес, поговорили подробнее о структуре отряда, научились работать с компасом, настраивать навигатор, узнали как пользоваться радиостанцией и правила радиообмена. После получения теоретических знаний новички, а также опытные добровольцы, подробно разобрали инструктаж старшего группы перед выходом поисковой группы в лес, научились правильно выстраивать “поисковую цепь" и освоили методику лесного прочеса", говорится в сообщении волонтеров.
Учения проводились координаторы из Москвы - Владимир 1974, Всеволод Будкин, Александр Чернышов.
4 1006
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