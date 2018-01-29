Общество

вчера, 12:47

Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения

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#Лиза Алерт
4
Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения

Волонтеры отрабатывали элементы по поиску и спасению людей

Как сообщает сообщество "Лиза Алерт Липецк", 27 января прошло полевое обучение поисково-спасательного отряда. Мероприятие, которое проводил отряд, касалось одного из самых сложных поисков — в лесу.

"Прежде чем отправиться в лес, поговорили подробнее о структуре отряда, научились работать с компасом, настраивать навигатор, узнали как пользоваться радиостанцией и правила радиообмена. После получения теоретических знаний новички, а также опытные добровольцы, подробно разобрали инструктаж старшего группы перед выходом поисковой группы в лес, научились правильно выстраивать “поисковую цепь" и освоили методику лесного прочеса", говорится в сообщении волонтеров.

Учения проводились  координаторы из Москвы - Владимир 1974, Всеволод Будкин, Александр Чернышов.
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#Лиза Алерт
4

Комментарии (4)

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зарубежомТОЧКАком

вчера, 20:33
Понимаете Ватсон...ежегодно пропадают десятки тысяч детей, абсолютно бесследно! организации типа Лизы Алерт - это стукачи, которые сдают инфу о пропавших, чтобы знали что известно. Мэл Гибсон и Джим Керри официально озвучили - что голливудские т.н. звёзды все сплошь каннибалы...и делают они ЭТО на новогодние и рождественские праздники!
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Гость

вчера, 16:38
Надо было мальчика искать погибшего,а не показуху устраивать сейчас!!!
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Бесполезно учить липчан!

вчера, 15:21
Тупая масса, неспособная к обучению...
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в

вчера, 13:12
это не учения - Тербунатор ушел в лес и забыл дороу и как его зовут. теперь ищут всем обкомом
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