МВД завело дело против заключивших однополый брак мужчин

Полиция в Москве возбудила административные дела в отношении двоих мужчин, заключивших в Дании однополый брак и инициировавших внесение отметок об этом в свои российские паспорта.





"Мы никакие документы не портили. Мы пришли в МФЦ, и в МФЦ нам поставили штампы в соответствии с действующим законодательством. МВД это подтвердило своим намерением уволить сотрудницу, которая проставляла штампы. У нас нет никакого умысла и нет никакого деяния. В наши паспорта проставлялись штампы сотрудниками, которые имели на это все полномочия, предусмотренные федеральным законом и предусмотренные положением о паспорте, пункт 5. Обвинение безосновательно", — приводит слова мужчины радиостанция "Говорит Москва".



Ранее стало известно, что в одном из московских многофункциональных центров в паспорта двух мужчин поставили штамп о заключении ими брака. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко действительно поженились в Копенгагене, а по возвращении в Москву подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, в центре поставили им штампы на странице семейного положения. В МФЦ заявили, что не ставят штампы в паспорта, а только передают документы в ЗАГС.



Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, паспорта мужчин аннулируют, а сотрудницу, поставившую штампы, уволят.



"Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сказала Ирина Волк. "По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — добавила она.



Как сообщили



"Молодожены" инициировали внесение в свои документы отметок, не предусмотренных российским законодательством. По статье об умышленной порче паспорта им грозит штраф до 300 рублей. Житель Москвы Павел Стоцко, заключивший брак с Евгением Войцеховским, заявил, что возбужденное против него административное дело об умышленной порче документа, является безосновательным."Мы никакие документы не портили. Мы пришли в МФЦ, и в МФЦ нам поставили штампы в соответствии с действующим законодательством. МВД это подтвердило своим намерением уволить сотрудницу, которая проставляла штампы. У нас нет никакого умысла и нет никакого деяния. В наши паспорта проставлялись штампы сотрудниками, которые имели на это все полномочия, предусмотренные федеральным законом и предусмотренные положением о паспорте, пункт 5. Обвинение безосновательно", — приводит слова мужчины радиостанция "Говорит Москва".Ранее стало известно, что в одном из московских многофункциональных центров в паспорта двух мужчин поставили штамп о заключении ими брака. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко действительно поженились в Копенгагене, а по возвращении в Москву подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, в центре поставили им штампы на странице семейного положения. В МФЦ заявили, что не ставят штампы в паспорта, а только передают документы в ЗАГС.Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, паспорта мужчин аннулируют, а сотрудницу, поставившую штампы, уволят."Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сказала Ирина Волк. "По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — добавила она.Как сообщили РИА-Новости в пресс-службе столичного главка МВД, против мужчин, поставивших в паспортах штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа."Молодожены" инициировали внесение в свои документы отметок, не предусмотренных российским законодательством. По статье об умышленной порче паспорта им грозит штраф до 300 рублей.