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вчера, 11:49
В Афганистане объявили национальный траур по жертвам взрыва в Кабуле
Правительство Афганистана объявило 28 января днём национального траура в связи с мощным взрывом, который произошёл в Кабуле.
Правительство Афганистана объявило воскресенье днем национального траура по жертвам взрыва в дипломатическом квартале Кабула, - сообщает телеканал 1TV.
Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула, - передает РИА-Новости.
Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан" (террористическая группировка "Талибан" запрещена в России).
Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула, - передает РИА-Новости.
Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан" (террористическая группировка "Талибан" запрещена в России).