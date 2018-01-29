Общество

вчера, 11:59

«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

28 2385
#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

Церковь и в запустении выглядит очень эффектно.

Морозным и солнечным днем мы приехали в село Александровку, где сохранилась старинная заброшенная церковь Николая Чудотворца. Храм был построен в 1787 году владелицей села Александры Разумовской, дочерью сподвижника Петра I Ф. М. Апраксина, но последние полвека стоит, открытый всем ветрам. 

Церковь и в запустении выглядит очень эффектно - старинная архитектура, каменные ступеньки на колокольню, остов купола, глядя на который, отчетливо видно, как после революции с храма тянули на тракторах крест. Внутри кое-где остались фрески - на нижнем ярусе церкви у святых вырезаны лица, зато вверху роспись хорошо сохранилась. Рассмотреть фрески нам удалось с помощью квадрокоптера. Убедились еще раз в том, что церкви на Руси выполняли роль средств связи - с колокольни этого храма уже виден следующий в соседнем селе. 

 В Александровке живут около тридцати человек. Дороги в село нет, поэтому многие дома стоят заброшенные. Нам удалось пообщаться с местной жительницей, которая провела для нас экскурсию в одном из таких домов. В нем сохранились холодильник, два телевизора, детская кухня с игрушечной плитой, пластмассовые куклы. 

 Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52°29'01" N (широта), 39°13'24" E (долгота).

28 2385
#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (28)

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ГОСТЬ

59 минут назад
Молодцы ребята. Завораживающее видео. Я заходил в эту церковь, был там.
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ГОСТЬ

вчера, 22:51
Это Александровка( Клиновое), клин деревень. Это как идти с автобусной остановки
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Лена, приводите цитаты полностью:)

вчера, 22:42
Елена, ну конечно, для вас религиозных мещан уже ничего "не требует доказательств", только я "утяжелил" комментарии именно с целью показать вашу демагогию :) но вы даже этого не поняли? :)))
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Елена

вчера, 22:08
Я не хотела утяжелять комментарии большими цитатами, полагая, что вражда большевиков против Бога не требует доказательств своего существования. Вспомним хотя бы взрывы храмов в 30-х годах по всей стране. Но многое забывается, и потому сегодня молодежь, видя утрату лика на фреске, может предположить, что его "вырезали и перенесли в другой храм", в то время, как в некоторых храмах красноармейцы использовали иконостас как тир, стреляли в лики святых, тренируясь в меткости.
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Лена, приводите цитаты полностью:)продолжение

вчера, 21:44
В современных капиталистических странах это – корни главным образом социальные. Социальная придавленность трудящихся масс, кажущаяся полная беспомощность их перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войн, землетрясений и т. д., - вот в чем самый глубокий современный корень религии. «Страх создал богов». Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит «внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, - вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса.
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Лена, приводите цитаты полностью :)

вчера, 21:42
Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс. Борьбу с религией нельзя ограничивать абстрактно-идеологической проповедью, нельзя сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой классового движения, направленного к устранению социальных корней религии. Почему держится религия в отсталых слоях городского пролетариата, в широких слоях полупролетариата, а также в массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает буржуазный прогрессист, радикал или буржуазный материалист. Следовательно, долой религию, да здравствует атеизм, распространение атеистических взглядов есть главная наша задача. Марксист говорит: неправда. Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничество. Такой взгляд недостаточно глубоко, не материалистически, а идеалистически объясняет корни религии.
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Елена

вчера, 19:24
история такова, Ленин о религии: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма".
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Михаил

вчера, 19:11
Житель, по данным координатам выходит Алексеевка
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история такова

вчера, 19:04
До революции деревня жила ,в Советское время -тоже А вот капитализм все порушил.
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Житель

вчера, 19:00
бывший местный , никто там не живет
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