«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

Церковь и в запустении выглядит очень эффектно.

Морозным и солнечным днем мы приехали в село Александровку, где сохранилась старинная заброшенная церковь Николая Чудотворца. Храм был построен в 1787 году владелицей села Александры Разумовской, дочерью сподвижника Петра I Ф. М. Апраксина, но последние полвека стоит, открытый всем ветрам.



Церковь и в запустении выглядит очень эффектно - старинная архитектура, каменные ступеньки на колокольню, остов купола, глядя на который, отчетливо видно, как после революции с храма тянули на тракторах крест. Внутри кое-где остались фрески - на нижнем ярусе церкви у святых вырезаны лица, зато вверху роспись хорошо сохранилась. Рассмотреть фрески нам удалось с помощью квадрокоптера. Убедились еще раз в том, что церкви на Руси выполняли роль средств связи - с колокольни этого храма уже виден следующий в соседнем селе.



В Александровке живут около тридцати человек. Дороги в село нет, поэтому многие дома стоят заброшенные. Нам удалось пообщаться с местной жительницей, которая провела для нас экскурсию в одном из таких домов. В нем сохранились холодильник, два телевизора, детская кухня с игрушечной плитой, пластмассовые куклы.



Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52°29'01" N (широта), 39°13'24" E (долгота).



