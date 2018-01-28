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19 минут назад

Украинский депутат рассказал о возможности сохранить Крым в 2014 году

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#Украина #Россия #Крым
Украинский депутат рассказал о возможности сохранить Крым в 2014 году

Власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией в 2014 году.

Никакие действия Киева не смогли бы изменить мнения жителей Крыма перед воссоединением с Россией, - считает зампред комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Я глубоко убежден, что Крым все равно бы вернулся в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня — чистый популизм", — сказал Гемпель в интервью RT.

Ранее бывший представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын (ныне депутат Рады) рассказал журналистам о том, что Киев рассматривал несколько мер по сохранению полуострова перед его воссоединением с Россией. Например, предлагалось снова наделить Крым широкими полномочиями и закрепить это положениями, аналогичными прописанным в конституции 1992 года. Однако план провалился: по словам депутата, украинские власти "опоздали на неделю".

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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#Украина #Россия #Крым

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