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33 минуты назад
Российская авиация приостановила поиски пропавшего в Японском море судна
Самолеты МЧС РФ Бе-200 завершили облет территории в районе поиска пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток».
Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", в которых задействована авиация, пока не принесли результата. Сейчас самолеты Бе-200 вернулись на базу. Как сообщили ТАСС в Морском координационно-спасательном центре (МСКЦ) во Владивостоке, воздушная поисковая операция будет продолжена в понедельник, 29 января, с расширением района поиска на юг.
"Самолеты Бе-200 уже вернулись на свои базы, суда остаются в акватории, продолжат поиски ночью. Завтра район поиска будет еще смещен на юг, так как туда дрейфует сегодня все, что попадает в море", - рассказал представитель МСКЦ. Он добавил, что речь о приближении района поиска к корейским территориальным водам не идет.
В настоящее время, по данным МЧС, к поисковым работам привлечены 106 человек и восемь единиц техники: два самолета Бе-200, два вертолета Ми-8, один самолет Ан-26 и три судна - "Спасатель Заборщиков", "Кунашир" и "Вектор". За предыдущие трое суток было обследовано более 22 тыс. кв. км акватории.
Директор компании-судовладельца пропавшего "Востока" Станислав Мальчевский сообщил, что связь с родственниками экипажа его компания держит постоянно. "Люди звонят, интересуются ходом операции, я рассказываю все, что известно на настоящий момент. Приходится опровергать очень много недостоверной информации, распространенной в сетях", - сказал он. По его словам, второе судно "Океан" движется в район поиска.
25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который мешал работе спасателей. К концу дня в субботу были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей.
Напомним, на борту корабля находится и 55-летний уральский повар Геннадий Пирогов из Первоуральска. Его родственники говорят, что телефон у повара доступен, но на звонки никто не отвечает. Поэтому родные уверены, экипаж жив, просто не может выйти на связь. Все ждут спасения моряков.
"Самолеты Бе-200 уже вернулись на свои базы, суда остаются в акватории, продолжат поиски ночью. Завтра район поиска будет еще смещен на юг, так как туда дрейфует сегодня все, что попадает в море", - рассказал представитель МСКЦ. Он добавил, что речь о приближении района поиска к корейским территориальным водам не идет.
В настоящее время, по данным МЧС, к поисковым работам привлечены 106 человек и восемь единиц техники: два самолета Бе-200, два вертолета Ми-8, один самолет Ан-26 и три судна - "Спасатель Заборщиков", "Кунашир" и "Вектор". За предыдущие трое суток было обследовано более 22 тыс. кв. км акватории.
Директор компании-судовладельца пропавшего "Востока" Станислав Мальчевский сообщил, что связь с родственниками экипажа его компания держит постоянно. "Люди звонят, интересуются ходом операции, я рассказываю все, что известно на настоящий момент. Приходится опровергать очень много недостоверной информации, распространенной в сетях", - сказал он. По его словам, второе судно "Океан" движется в район поиска.
25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который мешал работе спасателей. К концу дня в субботу были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей.
Напомним, на борту корабля находится и 55-летний уральский повар Геннадий Пирогов из Первоуральска. Его родственники говорят, что телефон у повара доступен, но на звонки никто не отвечает. Поэтому родные уверены, экипаж жив, просто не может выйти на связь. Все ждут спасения моряков.