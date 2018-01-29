В Липецкой области стартовала операция «Снегоход-2018»

Внедорожные мотосредства проверят сотрудники инспекции гостехнадзора Липецкой области в ходе стартующей 29 января 2018 года ежегодной профилактической операции «Снегоход-2018».

Проверка направлена на предупреждение правонарушений при эксплуатации такой техники и продлится до 22 февраля.

При проведении рейдов особое внимание будет уделяться соответствию машин данной категории регистрационным данным, соблюдению правил регистрации и проведения технического осмотра машин. Также в течение месяца инспекторы проверят наличие допуска к управлению внедорожными транспортными средствами, порядок эксплуатации и соблюдение требований охраны окружающей среды владельцами снегоходов в городах и районах.

Снегоходы и внедорожные мототранспортные средства подлежат регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение 10 суток с момента приобретения. Эксплуатация незарегистрированной техники без документов, подтверждающих право собственности, влечет за собой ответственность вплоть до помещения на штрафные площадки, сообщили в управлении гостехнадзора.