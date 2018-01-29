Общество

вчера, 12:40

Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией

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#УФСИН #УМВД
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Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией

Сотрудники оперативной службы УИС УФСИН России по Липецкой области, в ходе служебной деятельности активно взаимодействуют с правоохранительными органами Липецкой области. За 2017 год правоохранительным органам оказана помощь в раскрытии 305 преступлений, 26 грабежей, 5 разбойных нападений, 2 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 90 фактов незаконного оборота наркотиков, 225 краж, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

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#УФСИН #УМВД
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Комментарии (4)

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Зачем вы

12 минут назад
Людям лапшу на уши вещаете? Какие преступление? Какое там на фиг раскрытие? Это они пусть своё московское начальство дурят а люди знают чем вы занимаетесь.
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Рикитави

вчера, 20:55
Выбивают.
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Валетов

вчера, 15:45
не понял, Приписки!
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не понял

вчера, 13:12
оказали помощь в раскрытии 305 преступлений, а расписано по видам 348
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