Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией

Сотрудники оперативной службы УИС УФСИН России по Липецкой области, в ходе служебной деятельности активно взаимодействуют с правоохранительными органами Липецкой области. За 2017 год правоохранительным органам оказана помощь в раскрытии 305 преступлений, 26 грабежей, 5 разбойных нападений, 2 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 90 фактов незаконного оборота наркотиков, 225 краж, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.