Происшествия

сегодня, 09:15

В Липецкой области украли отару овец

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#кража #овцы
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В Липецкой области украли отару овец

Почти шесть десятков овец исчезло с фермы

27 января в ОМВД России по Липецкому району обратился председатель сельхозкооператива с заявлением о том, что в период с августа 2017 года по 27 января 2018 года, неизвестным, путем свободного доступа из ангара в одном из сел Липецкого района была совершена кража 57 голов овец.

Участковым уполномоченным полиции совместно с оперуполномоченным уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления -  неработающий 25-летний житель района. Проверку по данному факту проводит ОМВД России по Липецкому району.

Фото: novayagazeta-ug.ru

4 1240
#кража #овцы
1

Комментарии (4)

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Нохча

сегодня, 10:41
Вся местная власть на одном фото
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я

сегодня, 10:36
Стадо овец называется отара
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Епт

сегодня, 10:19
У нас целую страну украли и базара не было, а тут всего лишь стадо! У ОПК поищите!
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цирк

сегодня, 09:47
и кто же тот молодец который обокрал админисрацию
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