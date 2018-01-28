В Липецкой области украли отару овец

Почти шесть десятков овец исчезло с фермы

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novayagazeta-ug.ru

27 января в ОМВД России по Липецкому району обратился председатель сельхозкооператива с заявлением о том, что в период с августа 2017 года по 27 января 2018 года, неизвестным, путем свободного доступа из ангара в одном из сел Липецкого района была совершена кража 57 голов овец.Участковым уполномоченным полиции совместно с оперуполномоченным уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления - неработающий 25-летний житель района. Проверку по данному факту проводит ОМВД России по Липецкому району.