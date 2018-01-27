«Нужна российскому футболу»: Анна Чоловяга сыграла уже более 50 матчей за национальную команду

Тренеры продолжают верить в Анну Чоловягу.

Воспитанница усманского футбола Анна Чоловяга сыграла еще два матча за женскую национальную сборную России.

В январе наша команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Испанию, где провела две контрольные игры. В городке Сан-Педро-дель-Пинатар россиянки уступили сборной Словакии – 0:1, а затем сыграли вничью с Шотландией – 0:0.

Чоловяга в обоих случаях появилась на поле во втором тайме: против словачек она вышла на замену сразу поле перерыва, а в игру с девушками из Шотландии выступила в игру на 56-й минуте.

После этих игр Чоловяга упрочила статус «самой нужной для страны» представительницы футбола Липецкой области. Ведь мужчинам ее достижения и не снились. Теперь на счету Анны 57 матчей за сборную России, в которых она забила 2 гола.

Добавим, что в этом году женской команде предстоит сложная борьба за попадание на чемпионат мира-2019. После двух матчей в активе нашей команды 1 очко в группе со сборными Англии, Уэльса, Турции, Боснии и Казахстана. Причем путевку в финал во Францию получит только команда-победитель отборочного этапа.

В прошлом году Чоловяга оказалась причастна к историческому достижению: первой в истории победе женской сборной России в финальных турнирах чемпионатов Европы. Анна и ее подруги превзошли итальянок – 2:1.







Анна выступает за подмосковную «Россиянку», является трехкратной чемпионкой России, двукратной «серебряной» призером чемпионатов страны, двукратной обладательницей Кубка России. В составе студенческой сборной России в 2015 году заняла второе место на Всемирной Универсиаде.

При этом Чоловяга не забывает и Усмань, в которой живет ее родственники. Так, недавно она спонсировала женский мини-футбольный турнир, который прошел во дворце спорта «Новое поколение».

Фото instagram.com/cholovyaga_anya09