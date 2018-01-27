«ЛГТУ-Липецк» в январе одержал вторую победу в чемпионате

Дебютанты высшей лиги недооценили липецких старожилов.

Сегодня болельщики мини-футбольного «ЛГТУ-Липецка» получили «радости скупую телеграмму»: наша команда наконец-то выиграла.

На своей площадке липчане принимали занимающего место в нижней части турнирной таблицы дебютанта высшей лиги «Красную гвардию» из Москвы и сумели забить на один мяч больше – 3:2.

Перед игрой липчане заявили 4-х новых игроков, которые призваны заменить тех футболистов, который ешли из команды или не желают работать с нынешним руководством (экс-капитан команды Зайцев, Шуклов, Истомин, Цыганков и другие). Самым опытным из новичков стал ельчанин Александр Ролдугин, который в прошлом сезоне уже выступал за «студентов» (8 игр, 5 голов), а минувшей осенью в составе «Металлурга-Оскол» выиграл первенство «Черноземья» в большом футболе. Небольшой опыт выступления за команду ранее имел и Сергей Макаренко, вернувшийся после службы в армии. Александр Трубицын и Александр Курочкин ранее выступали в первенстве области.

В матче с третьей по рангу командой в системе мини-футбольного клуба КПРФ липчане сумели забить два безответных гола до перерыва. Отличились Александр Иноземцев на 18-й минуте и Антон Бадиков на 21-й.

Во втором тайме гол на свой счет записал один из новичков Трубицын на 32-й минуте, и в итоге этот мяч оказался победным.

Гости из Москвы, на первых порах явно недооценившие липецкого аутсайдера, «взялись за гуж» и отквитали два мяча после ударов Ильи Федорова (44-я минута) и Александра Эпштейна (45-я), но на большее их не хватило.

Добавим, что в первом круге матч же этих команд на площадке «Красной Гвардии» завершился победой москвичей – 8:2.

Несмотря на сегодняшнюю победу. «ЛГТУ-Липецк» продолжает переписывать книгу антирекордов липецкого мини-футбола. На данный момент в 15-ти матчах в активе команды лишь 2 победы, 1 ничья и 12 поражений и, как следствие, последнее место в турнирной таблице

В календарном году липчане уже успели проиграть соседу по подвалу таблицы «Волге-Саратов» в гостях – 0:7.

Готовясь к матчам с «гвардейцами» мини-футбольный клуб уговорил сыграть товарищеский матч липецкое «Динамо», выступающее в чемпионате Липецкой области по большому футболу. Но и областной команде наши «посланцы в высшей лиге» уступили – 6:8….