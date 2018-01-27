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В районе поисков пропавшего траулера «Восток» нашли два плота
Один из них уже поднят на борт буксира - людей на нем не оказалось
Людей на первом найденном плоту, который уже поднят в районе поиска судна "Восток" в Японском море, нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
"Подняли на борт первый плот. Он пустой, внутри только вода. Судно направляется к второму найденному плоту", - сказали в пресс-службе.
В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), оно перестало выходить на связь. На борту находились 20 человек. Была развернута спасательная операция.
"Подняли на борт первый плот. Он пустой, внутри только вода. Судно направляется к второму найденному плоту", - сказали в пресс-службе.
В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), оно перестало выходить на связь. На борту находились 20 человек. Была развернута спасательная операция.