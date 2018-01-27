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сегодня, 12:03
МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке
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Паспорта объявивших о признании их однополого брака россиян аннулировали
Паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке, признаны недействительными, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — приводит её слова РИА Новости.
По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола проводится служебная проверка. По результатам данной проверки сотрудница, допустившая нарушения российского законодательства, и её непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел, добавила Волк.
Ранее депутат Виталий Милонов сообщил, что разработает законопроект, запрещающий признание заключённых за рубежом однополых браков на территории России.
«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — приводит её слова РИА Новости.
По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола проводится служебная проверка. По результатам данной проверки сотрудница, допустившая нарушения российского законодательства, и её непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел, добавила Волк.
Ранее депутат Виталий Милонов сообщил, что разработает законопроект, запрещающий признание заключённых за рубежом однополых браков на территории России.
2 387
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Дык