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сегодня, 12:03

МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке

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МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке

Паспорта объявивших о признании их однополого брака россиян аннулировали

Паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке, признаны недействительными, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — приводит её слова РИА Новости.

По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола проводится служебная проверка. По результатам данной проверки сотрудница, допустившая нарушения российского законодательства, и её непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел, добавила Волк.

Ранее депутат Виталий Милонов сообщил, что разработает законопроект, запрещающий признание заключённых за рубежом однополых браков на территории России.
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Комментарии (2)

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Гость

сегодня, 16:18
Дык, действительно на основании чего то этот штамп поставили. Пидерасты отжигают:))
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Дык

сегодня, 16:09
А свидетельство о браке - осталось :)
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