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В Липецке начинают подготовку к возможному весеннему паводку

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#паводок
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В Липецке начинают подготовку к возможному весеннему паводку


Масштабные работы по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в этом году продолжатся: минувшей весной силами профильных подразделений администрации, спасателей и волонтеров были расчищены от самосева, аварийных деревьев и мусора русла Студеного ручья и реки Липовка в районах Ниженки, Каменного Лога, улиц Калинина и Радиаторная.


В рамках выездного совещания первый вице-мэр Дмитрий Аверов проинспектировал традиционные места подтопления, а также территории, имеющие проблемы с водоотведением. В объезде приняли участие руководители профильных подразделений администрации города.

Рабочая группа выехала в район Ниженки, в сезон таяния снегов являющийся территорией повышенного риска.  В начале февраля здесь полным ходом начнутся противопаводковые мероприятия. Городские спасатели совместно с сотрудниками «Зеленхоза» и Управления главного смотрителя  приступят к расчистке Студеного ручья от снежных завалов, поросли, старых упавших деревьев и мусора. Аналогичные работы проведут и в других местах традиционно подтопляемых во время весеннего половодья.

Сначала с территорий вывезут снег, затем приступят к вырубке самосева и уборке мусора.

- Минимизировать возможные подтопления и не допустить внештатных ситуаций – наша основная задача. Противопаводковые мероприятия будут проходить в наиболее «узких» местах  с участием техники управления благоустройства, сторонних организаций, волонтеров, - отметил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Аверов.

 Принять участие в них, чтобы обезопасить свои дома от подтопления, предлагается заинтересованным жителям, а также членам гаражных кооперативов, хозяйствующим субъектам.

Кроме того, участники выездного совещания побывали на Опытной станции, где в домах частного сектора по улицам Лучистая и Просторная подтоплены подвальные помещения. Их встретили обратившиеся за помощью в мэрию местные жители. Одна из возможных причин подтопления – порывы старого водопровода. Дмитрий Аверов поручил представителю «ЛГЭК» в течение двух недель провести ревизию сетей и ликвидировать аварийную ситуацию. 

В ходе встречи обсуждалась и другая проблема частного сектора – отсутствие централизованной хозфекальной канализации. Городские власти рассматривают возможность ее строительства – проект достаточно дорогой. В перспективе планируется протянуть магистральную ветку на одну из улиц Опытной. Вопрос в том, готовы ли подключаться к ней хозяева всех домовладений? Мнение жителей  планируется выяснить в ходе подворового обхода. Департаменту градостроительства и архитектуры дано задание рассчитать стоимость подключения для потребителей и довести ее до людей, сообщает пресс-служба администрации Липецка.   
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#паводок
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Комментарии (2)

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очистные сооружения

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очистных сооружений в ОБЛАСТНОМ центре нет !
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