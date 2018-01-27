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Число отравившихся в гимназии в Хабаровске выросло до 100 человек‍

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Число отравившихся в гимназии в Хабаровске выросло до 100 человек‍

Работа школы приостановлена

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о массовом отравлении учащихся гимназии №3 в Хабаровске. 26 января было 9 случаев заболевания, теперь в списке уже 100 человек, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО "Контакт", которое организует питание школьников. СУСК РФ по Хабаровскому краю возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Работа школы приостановлена.

Среди заболевших - семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях. Отмечается, что заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести. "У восьми заболевших детей по результатам ПЦР-исследования в материале выделен антиген норовируса", — сообщают специалисты ведомства.

«Краевая дезинфекционная станция» проводит в учебном заведении дезинфекцию всех помещений, начиная с пищеблока. Там уже нашли несколько серьёзных нарушений, допущенных при приготовлении омлета, запеканки и салатов; хранении готовых блюд; обработке инвентаря.
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