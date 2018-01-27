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В Калининградской области бездомный кот спас мальчика от холода‍

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В Калининградской области бездомный кот спас мальчика от холода‍

Кот всю ночь согревал пропавшего тринадцатилетнего мальчика в сарае

В Краснознаменском районе полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Всю ночь подросток провел в заброшенном сарае, где его согревал бездомный кот, сообщают "Известия" со ссылкой на сайт УМВД России по Калининградской области.

Перед исчезновением последний раз мальчика видели утром 25 января у школы. Его нашли утром 26 января. Как рассказал подросток полицейским, через несколько дней ему должно исполниться 14 лет, и вместо школы он отправился к бабушке в Краснознаменск, чтобы быстрее сделать фотографии и получить паспорт. Однако бабушку он дома не застал и решил вернуться домой пешком.

Когда стемнело, он принял решение заночевать в заброшенном сарае. Там он и встретил кота, который всю ночь согревал подростка от холода. Школьник в благодарность забрал животное с собой и дал ему кличку Спаситель.

Утром мальчика и кота на дороге обнаружили сотрудники полиции, которые почти сутки искали школьника по всей окрестности.
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