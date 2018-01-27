Для жителей Новополянья открыли мини-поликлинику

Офис врача общей практики открылся в селе Новополянье Чаплыгинского района. Теперь медицинская помощь более чем для 1600 жителей этого и близлежащих сел станет ближе, им придется реже выезжать в район для визита к врачу.

В новом здании, на строительство которого из областного бюджета выделили более 24 миллионов рублей, создали настоящую мини-поликлинику. Здесь новополянцы смогут получить первичную медицинскую помощь — амбулаторно или на дневном стационаре, пройти вакцинацию, медосмотр и экспертизу временной нетрудоспособности. Прием будут вести врач общей практики со стажем работы более 10 лет, а также медицинские сестра, фельдшер и акушерка.

В офисе врача общей практике будут работать кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет и кабинет временного пребывания больного, кабинет медицинской сестры, перевязочный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет медицинской профилактики, манипуляционная, аптечный пункт, а также дневной стационар на 2 койки.

Новый офис оснастили самыми современными приборами, применение которых обеспечит качественную диагностику: для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи здесь имеются электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца и т.д.

Мини-поликлиника доступна для инвалидов и маломобильных групп населения: оборудован пандус, установлены поручни, функционирует туалетная комната для инвалидов, есть кнопка вызова персонала — эти нюансы строго учитывались при строительстве нового здания.

Только в Чаплыгинском районе уже работают 27 фельдшерско-акушерских пункта, 5 Центров общей врачебной практики и 22 домовых хозяйства. А в целом в Липецкой области действуют более 50 офисов и центров врачей общей практики и около 400 ФАПов. Одна из основных задач местного здравоохранения — сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей региона независимо от места их проживания. Для ее решения в дополнение к строящимся ФАП, в течение ближайших двух лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики.