Происшествия

31 минуту назад

Иномарка улетела в столб на улице Московской

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#авария #ДТП
Иномарка улетела в столб на улице Московской

Водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.

Вечером 26 января в Липецке на улице Московской автомобиль "Ниссан" врезался в столб.

Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "Ниссана" уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. "Ниссан" снес дорожный знак, пробил сугроб и остановился после удара о столб. 
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Вова

13 минут назад
Это тотал
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Алкан с пятнадцатого

20 минут назад
Этот лох просто ездить не умеет а не отстолкновения уходил!
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