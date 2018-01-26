Иномарка улетела в столб на улице Московской

Водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.

Вечером 26 января в Липецке на улице Московской автомобиль "Ниссан" врезался в столб.



Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "Ниссана" уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. "Ниссан" снес дорожный знак, пробил сугроб и остановился после удара о столб.

