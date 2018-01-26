Происшествия
31 минуту назад
Иномарка улетела в столб на улице Московской
Водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
Вечером 26 января в Липецке на улице Московской автомобиль "Ниссан" врезался в столб.
Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "Ниссана" уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. "Ниссан" снес дорожный знак, пробил сугроб и остановился после удара о столб.
Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "Ниссана" уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. "Ниссан" снес дорожный знак, пробил сугроб и остановился после удара о столб.
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