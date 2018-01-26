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сегодня, 19:10
Липецкая вечЁрка: старые автобусы, стойкий электробус и добрые дела
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 26 января.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про коварства погоды и замерзшие автобусы. Утром на линии не вышли пять автобусов. Из-за низкой температуры, 22 градуса ниже нуля, они не смогли завестись.
Не меньше липчан в пятницу волновали добрые дела. Мать 13-ти детей хочет открыть в Ельце центр помощи приемным семьям. Для этого она обратилась к интернет-меценатам. К маю нужно собрать 400 000 рублей.
Самое бурное обсуждение дня — похоронные конторы и их информаторы. «Так же я имею 100% информацию о том, что сотрудники бригад скорой помощи, осуществляющие транспортировку умерших из лечебных учреждений города Липецка в морг Городской больницы скорой медицинской помощи № 1 при получении персональных данных (данные родственников умерших, номера их телефонов, а также адреса проживания) передают (продают) эту информацию сотрудникам ритуальных фирм «Ангел» и «Православная похоронная служба», находящихся на постоянном «дежурстве» у этого морга и арендующих в данном здании помещение».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся тестирования электробуса. Сегодня на автобусный маршрут №2 в Липецке вышел электробус. Тот самый, который уже возил липчан в октябре. Тогда же в департаменте транспорта мэрии заявили, что желают обкатать новинку в морозы. И погода, как оказалось, поспособствовала эксперименту.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталось рейтингу липецких «колец». Мы выбрали топ-5 "колец", на которых водители путаются в правилах чаще, чем на остальных.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про коварства погоды и замерзшие автобусы. Утром на линии не вышли пять автобусов. Из-за низкой температуры, 22 градуса ниже нуля, они не смогли завестись.
Не меньше липчан в пятницу волновали добрые дела. Мать 13-ти детей хочет открыть в Ельце центр помощи приемным семьям. Для этого она обратилась к интернет-меценатам. К маю нужно собрать 400 000 рублей.
Самое бурное обсуждение дня — похоронные конторы и их информаторы. «Так же я имею 100% информацию о том, что сотрудники бригад скорой помощи, осуществляющие транспортировку умерших из лечебных учреждений города Липецка в морг Городской больницы скорой медицинской помощи № 1 при получении персональных данных (данные родственников умерших, номера их телефонов, а также адреса проживания) передают (продают) эту информацию сотрудникам ритуальных фирм «Ангел» и «Православная похоронная служба», находящихся на постоянном «дежурстве» у этого морга и арендующих в данном здании помещение».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся тестирования электробуса. Сегодня на автобусный маршрут №2 в Липецке вышел электробус. Тот самый, который уже возил липчан в октябре. Тогда же в департаменте транспорта мэрии заявили, что желают обкатать новинку в морозы. И погода, как оказалось, поспособствовала эксперименту.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталось рейтингу липецких «колец». Мы выбрали топ-5 "колец", на которых водители путаются в правилах чаще, чем на остальных.
Липчанка
держи пять!!!!!!!
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