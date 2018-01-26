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сегодня, 19:10

Липецкая вечЁрка: старые автобусы, стойкий электробус и добрые дела

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: старые автобусы, стойкий электробус и добрые дела
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 26 января.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про коварства погоды и замерзшие автобусы. Утром на линии не вышли пять автобусов. Из-за низкой температуры, 22 градуса ниже нуля, они не смогли завестись. 

Не меньше липчан в пятницу волновали добрые дела. Мать 13-ти детей хочет открыть в Ельце центр помощи приемным семьям. Для этого она обратилась к интернет-меценатам. К маю нужно собрать 400 000 рублей. 

Самое бурное обсуждение дня — похоронные конторы и их информаторы. «Так же я имею 100% информацию о том, что сотрудники бригад скорой помощи, осуществляющие транспортировку умерших из лечебных учреждений города Липецка в морг Городской больницы скорой медицинской помощи № 1 при получении персональных данных (данные родственников умерших, номера их телефонов, а также адреса проживания) передают (продают) эту информацию сотрудникам ритуальных фирм «Ангел» и «Православная похоронная служба», находящихся на постоянном «дежурстве» у этого морга и арендующих в данном здании помещение».

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся тестирования электробуса. Сегодня на автобусный маршрут №2 в Липецке вышел электробус. Тот самый, который уже возил липчан в октябре. Тогда же в департаменте транспорта мэрии заявили, что желают обкатать новинку в морозы. И погода, как оказалось, поспособствовала эксперименту.

Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталось рейтингу липецких «колец». Мы выбрали топ-5 "колец", на которых водители путаются в правилах чаще, чем на остальных.

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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (3)

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Липчанка

7 минут назад
24.01 совершала много поездок на общественном транспорте и сделала для себя интересный вывод - на новых автобусах "Волгобус" (одна поездка в 15.40, вторая в 21.10) проезд стоит 22 р по транспортной карте, а на старых 17 р . Хотелось бы узнать почему???
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держи пять!!!!!!!

сегодня, 22:00
123,
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123

сегодня, 21:28
Zомбоящик - такое дерьмо народ не вздумайте ходить не советую категорически!!!!
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