Экономика

сегодня, 13:23

В Липецкой области стало меньше неиспользуемых сельхозугодий

10 1009
#сельское хозяйство
В Липецкой области стало меньше неиспользуемых сельхозугодий


Липецкстат подготовил предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по нашему региону.

В Липецкой области за прошедшие десять лет за счет укрупнения сократилось общее количество сельскохозяйственных организаций на 23%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - на 24%; садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан - на 4%.

Доля сельхозорганизаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, за 10 лет выросла с 64,6% до 88,7%, КФХ – с 64,5 до 89,6%, индивидуальных предпринимателей – с 74,8 до 87,9%. В 2016 году удельный вес личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, занимающихся сельхозпроизводством составил 87,9% от общего числа хозяйств, в 2006 году 91,2%.

За это же время сократилась площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий - с 225 до 93 тыс. га. В результате доля неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельхозугодий составила 5,5%, что значительно ниже среднероссийского показателя. При этом общая земельная площадь в среднем на одну сельхозорганизацию возросла с 2830 га до 3121 га (на 10%), по КФХ и индивидуальным предпринимателям – с 166 га до 283 га (в 1,7 раза).

В структуре общей площади земли сельскохозяйственные организации занимают 78,5%, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 15,7% (десять лет назад доля земли, используемой фермерами и индивидуальными предпринимателями, составляла чуть более 10%). В хозяйствах всех категорий увеличилась доля пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий с 80% до 88% . Общая площадь посевов увеличена на 248 тыс.га, или на 23%.

Структура посевных площадей также изменилась. Возросла доля посевных площадей занятых техническими культурами (с 12% до 29%). Сократилась доля посевных площадей занятых зерновыми и зернобобовыми культурами (с 63,6 до 61,5%), картофелем (с 4,2 до 2,4%), овощными и бахчевыми культурами (с 0,9 до 0,5%), кормовыми культурами (с 19,3 до 6,4%).

Поголовье свиней возросло в 3,2 раза, овец и коз в 1,9 раза, птицы в 1,4 раза. А вот поголовье крупного рогатого скота сократилось за 10 лет на 44%.

В сельскохозяйственной отрасли Липецкой области, как и России в целом, в основном (две трети) работают мужчины. Женщины в общей численности постоянных работников сельхозорганизаций нашего региона составляют порядка 34 процентов.

В 2015 году субсидии и дотации получали 82% сельскохозяйственных организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. При этом у сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, этот показателей выше – 84%, у микропредприятий ниже – 71%, у фермеров и индивидуальных предпринимателей – 52%. Банковские кредиты аграрии Липецкой области также используют более активно, чем среднероссийский сельхозтоваропроизводитель. Кредитами в 2015 году пользовались 48,8% сельскохозяйственных организаций области. Среди крупных предприятий этот показатель выше – 63,6%, среди микропредприятий ниже – 32,7%, среди фермеров и индивидуальных предпринимателей – 27,8%.

Впервые в опросные листы были включены вопросы об обеспечении сельхозпроизводителей телекоммуникационными системами. Так, летом 2016 года к сети интернет были подключены 71,6% сельхозорганизаций, 53,1% крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 23,9% – личных подсобных хозяйств.

Окончательные итоги переписи (по всему перечню, субъектам и муниципальным образованиям) будут подведены в IV квартале 2018 года, сообщает Липецкстат.

10 1009
#сельское хозяйство

Комментарии (10)

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МОЁ МНЕНИЕ

сегодня, 17:38
Вы что-нибудь поняли?Все показатели уменьшились, но и они же выросли.Это как?
ответить

Неавтофанат

сегодня, 16:58
Вован , дорога от Рогожино на Бутырки. Справа за лесом большой комплекс! Использование земель - самое преступное! Вывозят чернозем в московскую область, как немцы во время войны, чтобы порожняк из-под боеприпасов не гнать назад.
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Т В К .

сегодня, 16:50
Хорошие фото Паша Путилин и Олежка Королев жрут все что есть в облости , сами богатеют граждане нищают.
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АНТИПУТ

сегодня, 15:40
От какого числа или объема эти проценты? Короче-от чьей жопы яйца?
ответить

Калдырь

сегодня, 15:07
Ложь, нам усердно стараются втирать что у нас все хорошо. Но на деле все наоборот. Такого развала сельского хозяйства не было.
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транснациональная корпорация

сегодня, 15:00
да купили все а ваше какое дело
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Вован

сегодня, 14:39
Вообще-то хотелось посмотреть хотя бы 1 предприятие никто не подскажет Где это можно увидеть вживую а то кругом одни развалины
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франк

сегодня, 14:21
Мне показалось или статья написана с уклоном что это хорошо?
ответить

456

сегодня, 14:16
Да вы чё, действительно?
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библиотекарша ленка

сегодня, 14:08
верим-147 процентов
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