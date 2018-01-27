Общество

сегодня, 17:10

Реальные доходы в Липецкой области продолжают падать

22 1481
#доходы населения
Реальные доходы в Липецкой области продолжают падать


Реальные доходы населения Липецкой области в январе-ноябре упали на 2,6%, при том, что реальные зарплаты липчан увеличились на 3,9%.

Так, денежные доходы населения в Липецкой области за 11 месяцев прошлого года составили по предварительной оценке 27 842 рубля в месяц на душу населения, расходы — 25 410 рублей в месяц. В то же время реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6%. 

Всего на покупку товаров и оплату услуг население израсходовало 276576 млн. рублей, что больше прошлогоднего на 3,4%, на покупку недвижимости – 2436 млн. рублей (на 60,3% меньше, чем год назад), на приобретение иностранной валюты – 3869 млн. рублей (на 1% больше соответствующего периода прошлого года), сообщает Липецкстат. 

22 1481
#доходы населения

Комментарии (22)

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Сава

9 минут назад
Не может быть-скоро же выборв старого нового
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где деньги, Зин?

30 минут назад
нас пятеро в семье и если на каждого доход 27 842, то мне должны в месяц приносить 139 210 рублей. Вы что там в Липецкстате совсем с головой раздружились. Отправляете в Москву фуфло, ну хоть нас в известность не ставьте. Нет у нас такого дохода! НЕТ!
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Антон

45 минут назад
Оооо.... Реальность.
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Дед.

59 минут назад
Если б не картошка с огорода давно здох ! У кого выходит 27 000 начеловека покажите мне этого богатея в Липецке.
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ребяты

сегодня, 22:41
а ведь давненько неструячил новый фонтан в шуми городке, гуля где фонтан а ?????, вени народу праздник
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удивленный

сегодня, 22:32
Королев достоин Нобелевской премии по экономике: зарплата у населения растет, но доходы у населения падают! Т.е. население имеет еще некий источник доходов, структурно превышающий зарплату. Что же это за источник: взятки?
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тербунатор, тербуненок и гребянёк главные

сегодня, 21:56
Не пейте ацетон, как я и мозги будут на месте! ответить
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РОБСУР

сегодня, 21:55
РУСБОР, и это хорошо! РОССИЯ - великая страна!
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РУСБОР

сегодня, 21:53
Вот что значит солнцеликий "гений"- "лидер"-нации .... Крым наш....В Сирии "победили"....
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тербунатор, тербуненок и гребянёк главные

сегодня, 21:49
ростки зарплаты в липяцке, только эти багатыри обеспечивают рост своей зарплаты, липяцкросстатбычеград не соврал, в этом месяце у энтих зарплата выросла па чеснаму
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