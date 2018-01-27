Реальные доходы в Липецкой области продолжают падать



Реальные доходы населения Липецкой области в январе-ноябре упали на 2,6%, при том, что реальные зарплаты липчан увеличились на 3,9%.



Так, денежные доходы населения в Липецкой области за 11 месяцев прошлого года составили по предварительной оценке 27 842 рубля в месяц на душу населения, расходы — 25 410 рублей в месяц. В то же время реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6%.

Всего на покупку товаров и оплату услуг население израсходовало 276576 млн. рублей, что больше прошлогоднего на 3,4%, на покупку недвижимости – 2436 млн. рублей (на 60,3% меньше, чем год назад), на приобретение иностранной валюты – 3869 млн. рублей (на 1% больше соответствующего периода прошлого года), сообщает Липецкстат.