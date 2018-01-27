Кредит на покупку товаров в Липецкой области вырос на 20,8 тыс. рублей



На 20 764 рубля вырос в прошлом году средний размер потребительского кредита в Липецкой области и составил 98 033 рубля против 77 269 рублей в 2016 году.



В среднем по стране кредит на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тыс. рублей, что на 12,9% (или на 15,8 тыс. рублей) больше чем годом ранее.

Липецкая область попала в пятерку регионов, которые продемонстрировали самые высокие темпы роста среднего размера потребительского кредита (+26,9%). Выше динамика оказалась лишь в Ленинградской области (+57,7%), Санкт-Петербурге (+51%), Белгородской области (+29,4%), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433 тыс. рублей), Московской области (292,8 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. рублей). В свою очередь, самое низкое значение среднего размера потребительского кредита отмечено в Ненецком АО (54,4 тыс. рублей), Республике Ингушетия (56,4 тыс. рублей), Костромской области (65 тыс. рублей).

На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам.