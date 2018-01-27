Общество

сегодня, 15:18

Кредит на покупку товаров в Липецкой области вырос на 20,8 тыс. рублей

8 619
#кредиты
Кредит на покупку товаров в Липецкой области вырос на 20,8 тыс. рублей


На 20 764 рубля вырос в прошлом году средний размер потребительского кредита в Липецкой области и составил 98 033 рубля против 77 269 рублей в 2016 году.

В среднем по стране кредит на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тыс. рублей, что на 12,9% (или на 15,8 тыс. рублей) больше чем годом ранее.

Липецкая область попала в пятерку регионов, которые продемонстрировали самые высокие темпы роста среднего размера потребительского кредита (+26,9%). Выше динамика оказалась лишь в Ленинградской области (+57,7%), Санкт-Петербурге (+51%), Белгородской области (+29,4%), сообщает Национальное бюро кредитных историй. 

Самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433 тыс. рублей), Московской области (292,8 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. рублей). В свою очередь, самое низкое значение среднего размера потребительского кредита отмечено в Ненецком АО (54,4 тыс. рублей), Республике Ингушетия (56,4 тыс. рублей), Костромской области (65 тыс. рублей). 

На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам. 

8 619
#кредиты

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гога

2 минуты назад
Фу, нищеброды
ответить

давай

сегодня, 22:27
но бл-дь наши вники х расплатятся за АЗБУКИ в этих чудо шарашках
ответить

гражданин с хорошинькой кредитной

сегодня, 22:19
главный момент, довай скинимся и купем вмести на дваих Асбуку
ответить

гражданин с хорошинькой кредитной

сегодня, 21:55
сторией. Я мечтаю поиметь 20 000 а отдать 27 000 или 37 000 я живу этой мечтой
ответить

главный момент

сегодня, 21:51
отдавать ненада путин усе прастил усем
ответить

северо-юг

сегодня, 18:05
Дуся , Это ты вот чушь эту для кого сказала?Ты же сама вопишь,что мол навальнята усех достали,крымнаш,нам пох санкции,я за путина.Ну так получи и не содрагай воздух!
ответить

паша

сегодня, 16:41
потребительский кредит - это для тех кто не умеет копить. если ты не можешь 20 тысяч скопить то тебе через кредит придется заплатить 25 тысяч.... мда - в школу не обязательно ходить чтобы понять такую математику. другое дело ипотечный кредит - человек не может всю жизнь копить на квартиру. и исключение это кредит на обучение или на бизнес - тут хоть в теории через несколько лет этот кредит может окупиться
ответить

Дуся

сегодня, 16:29
Лучше бы зарплата выросла на 26,9% , нашли чем хвалиться , жизнь в кредит
ответить

Еще в рубрике

Реальные доходы в Липецкой области продолжают падать
#доходы населения
22
Реальные доходы в Липецкой области продолжают падать

сегодня, 17:10

Общество
В Липецке начинают подготовку к возможному весеннему паводку
#паводок
2
В Липецке начинают подготовку к возможному весеннему паводку

сегодня, 11:58

Общество
Для жителей Новополянья открыли мини-поликлинику
#здравоохранение
Для жителей Новополянья открыли мини-поликлинику

сегодня, 11:38

Общество
Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала
#Деньги. новые купюры #перекупщики
46
Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала

вчера, 16:59

Общество
Обустройство общественных пространств в Липецке идет по графику
#благоустройство
16
Обустройство общественных пространств в Липецке идет по графику

вчера, 16:37

Общество
В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии
#Елец #армия
11
В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии

вчера, 16:15

Общество