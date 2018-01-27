сегодня, 16:06
Реальная зарплата в Липецкой области выросла на 4%
27 757 рублей составила средняя номинальная зарплата за январь-ноябрь в Липецкой области. При том, реальная заработная плата выросла по сравнению с годом ранее на 3,9%.
Наиболее высокая зарплата сложилась у занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; изготовителей бумаги и бумажных изделий; металлургов; научных исследователей и разработчиков; в производстве химических веществ и химических продуктов; табачных изделий; финансистов и страховщиков; производителей резиновых и пластмассовых изделий; в производстве и распределении газообразного топлива; государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении; производстве электрического оборудования; добыче полезных ископаемых; производстве пищевых продуктов; напитков. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в ноябре 2,1 - 1,1 раза.
Самая низкая зарплата (от 29 до 64% от среднеобластного уровня) сложилась на предприятиях по производству текстильных изделий; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; по обработке древесины и на производстве изделий из дерева и пробки; по производству кожи и изделий из нее; мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита.
Зарплата работников сельского хозяйства в ноябре составила 99,8% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 79% и 84% соответственно от среднеобластного уровня.
Суммарная задолженность по зарплате на 1 января составила 1533 тыс. рублей, вся она пришлась на отрасль образования, сообщает Липецкстат.
СМИ как средство управления толпой
Колхозан
не зарекайся
со времен СССР
Человек
гость
гость
РУСБОР
Дед (жить будет веселее)
Дед (жить будет веселее)