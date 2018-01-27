Экономика

сегодня, 16:06

Реальная зарплата в Липецкой области выросла на 4%

31 1270
#зарплата
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Реальная зарплата в Липецкой области выросла на 4%


27 757 рублей составила средняя номинальная зарплата за январь-ноябрь в Липецкой области. При том, реальная заработная плата выросла по сравнению с годом ранее на 3,9%.

Наиболее высокая зарплата сложилась у занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; изготовителей бумаги и бумажных изделий; металлургов; научных исследователей и разработчиков; в производстве химических веществ и химических продуктов; табачных изделий; финансистов и страховщиков; производителей резиновых и пластмассовых изделий; в производстве и распределении газообразного топлива; государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении; производстве электрического оборудования; добыче полезных ископаемых; производстве пищевых продуктов; напитков. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в ноябре 2,1 - 1,1 раза.

Самая низкая зарплата (от 29 до 64% от среднеобластного уровня) сложилась на предприятиях по производству текстильных изделий; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; по обработке древесины и на производстве изделий из дерева и пробки; по производству кожи и изделий из нее; мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита.

Зарплата работников сельского хозяйства в ноябре составила 99,8% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 79% и 84% соответственно от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 января составила 1533 тыс. рублей, вся она пришлась на отрасль образования, сообщает Липецкстат. 

31 1270
#зарплата
2

Комментарии (31)

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СМИ как средство управления толпой

12 минут назад
сайт выполняет заказ всем российским карманным СМИ - перед самоперевыборами надо формировать общественное мнение что все ОК.
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Колхозан

27 минут назад
Человек , с тобой согласен. С 2012 года зарплата все та же, а цены выросли в полтора раза.
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не зарекайся

43 минуты назад
НЛМК, не дай Боже травма или летал = семья получит Х.Й. Если даже люди под локомотивом НА ТЕРРИТОРИИ в рабочее время оказались - это будет БЫТОВАЯ
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со времен СССР

50 минут назад
Человек , если оклад 2500 р прибавка в 4% очень "существенна"
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Человек

сегодня, 22:30
Мне интересно, вообще кому-то прибавляют з/п???? Нам не прибавляли очень давно, несколько лет...
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гость

сегодня, 22:28
Город48 продался совсем этим с кошельками не позорьтесь стыдно
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гость

сегодня, 22:25
Наверное вам понравилось доводить нормальных людей уточняйте у кого повысилась а у кого минимум прожиточный вы не берите в расчет наших царьков позорных а работяг берите Уже не однократно вы поднимаете это вопрос для чего что мы хорошо живем Бред хуже стало в разы
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РУСБОР

сегодня, 21:48
Шизофрения сейчас в моде... Реальная зарплата ...ВЫРОСЛА аж на 3,9%...... А РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ УПАЛИ......Кругом одни Плеханские экономисты, эксперты, управленцы и потцреоты..... И вправду- то ли ещё будет.....
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Дед (жить будет веселее)

сегодня, 20:28
Не пейте ацетон, как я и мозги будут на месте!
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Дед (жить будет веселее)

сегодня, 20:27
Дед (жить будет веселее),
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