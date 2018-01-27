Реальная зарплата в Липецкой области выросла на 4%



27 757 рублей составила средняя номинальная зарплата за январь-ноябрь в Липецкой области. При том, реальная заработная плата выросла по сравнению с годом ранее на 3,9%.



Наиболее высокая зарплата сложилась у занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; изготовителей бумаги и бумажных изделий; металлургов; научных исследователей и разработчиков; в производстве химических веществ и химических продуктов; табачных изделий; финансистов и страховщиков; производителей резиновых и пластмассовых изделий; в производстве и распределении газообразного топлива; государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении; производстве электрического оборудования; добыче полезных ископаемых; производстве пищевых продуктов; напитков. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в ноябре 2,1 - 1,1 раза.

Самая низкая зарплата (от 29 до 64% от среднеобластного уровня) сложилась на предприятиях по производству текстильных изделий; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; по обработке древесины и на производстве изделий из дерева и пробки; по производству кожи и изделий из нее; мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита.

Зарплата работников сельского хозяйства в ноябре составила 99,8% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 79% и 84% соответственно от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 января составила 1533 тыс. рублей, вся она пришлась на отрасль образования, сообщает Липецкстат.