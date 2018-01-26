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Рубль продолжает расти на фоне ослабления доллара

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#валютный курс
Рубль продолжает расти на фоне ослабления доллара

Российская национальная валюта продолжает укрепляться на фоне слабеющего доллара США.

Как пишет газета «Известия», по прогнозам аналитиков рост рубля продолжится максимум до апреля. К этому времени американская валюта приблизится к очередному психологически важному рубежу в 50 рублей.

Поддержка рублю пришла из-за рубежа, когда 25 января доллар ослаб по отношению к своим основным мировым конкурентам, а цена на нефть превысила $71 за баррель.

25 января продолжилось удешевление доллара на мировых рынках. Утром он пробил отметку в 56 рублей. А к вечеру подешевел до 55,59 рубля. На этом фоне рубль укреплял свои позиции.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что рубль продолжит дорожать недолго. Прежде всего, российской валюте не дает слишком сильно расти Минфин. Он закупает доллары и евро на внутреннем рынке. Предложение валют уменьшается, цена их растет.

По мнению экспертов дальнейшее укрепление рубля чревато рисками для экономики России. В частности, слишком слабый доллар отрицательно отразится на пополнении Фонда национального благосостояния.

Есть и другой сдерживающий рост цены рубля фактор. Это грядущие американские санкции в отношении России, объявление которых ожидается 29 января.

502
#валютный курс

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