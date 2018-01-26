Общество

сегодня, 16:59

Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала

27 2555
#Деньги. новые купюры #перекупщики
5
Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала

За 200 рублевку перекупщики просят 300 «целковых».

Новые денежные купюры номиналом в 200 и 2 000 рублей уже поступили в Липецкую область.

Правда, пока еще многим липчанам не довелось подержать в руках зеленую двухсотрублевку с видами Крыма и синюю купюру, которую по аналогии с известной песней в народе уже окрестили «Владивосток, 2 000». Более того, перекупщики, как всегда поторопились воспользоваться ситуацией.

В киосках, которые торгуют старинными и иностранными нонетами и бонами, появились 200-рублевые купюры, которые продают по полтора номинала – за триста привычных рублей. В ответ на недоумение покупателей продавец сообщила, что новую купюры выставили на продажу, как предмет коллекционирования и стоимость определил владелец торговой точки. По словам женщины, на этой неделе 200-рублевку у нее купили 4 человека.

А вот «деньгой» в 2000 рублей в киосках не торгуют: предприниматели сомневаются, что липчане будут переплачивать (по полтора номинала) целую тысячу.

Любопытно, что когда корреспонденты GOROD48 с новыми денежными знаками в конце прошлого года отправились на Центральный рынок, но им не удалось ничего купить: липецкие продавцы не узнавали новые деньги и отказывались их принимать.

27 2555
#Деньги. новые купюры #перекупщики
5

Комментарии (27)

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123

сегодня, 21:28
Zомбоящик такое дерьмо не вздумайте идти в Кино на этот фильм полная шляпа
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Алкан

сегодня, 20:54
Люда 28 лет, ты у 21-й школы летом не сидишь за столиком на лавочках ?
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Люда 28 лет

сегодня, 20:52
Люда, а ты откуда ???
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Люда 28 лет

сегодня, 20:49
Люда, с 15-го микрорайона
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Россия

сегодня, 20:32
Это же мощеницество а менты опять спят обман .во люди лохи просто так платят этим жуликам
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Нумизмат

сегодня, 20:01
Сейчас завалят этой бумажкой все города,ценность ее ноль
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Из проверенных источников

сегодня, 19:48
Я ее знаю, это фальшивоминетчица.
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Люда

сегодня, 19:31
Люда 28 лет, откуда ты
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Лохи

сегодня, 19:26
Сказано,что банкоматы возможно летом только настроят! А пока это билетики!!!!
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Гость

сегодня, 19:07
Недели три назад, сдачу дали, в том числе 2000 купюра. Ну да пока лежит, но покупать ее специально дебилизм
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