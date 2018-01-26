Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала

За 200 рублевку перекупщики просят 300 «целковых».

Новые денежные купюры номиналом в 200 и 2 000 рублей уже поступили в Липецкую область.

Правда, пока еще многим липчанам не довелось подержать в руках зеленую двухсотрублевку с видами Крыма и синюю купюру, которую по аналогии с известной песней в народе уже окрестили «Владивосток, 2 000». Более того, перекупщики, как всегда поторопились воспользоваться ситуацией.

В киосках, которые торгуют старинными и иностранными нонетами и бонами, появились 200-рублевые купюры, которые продают по полтора номинала – за триста привычных рублей. В ответ на недоумение покупателей продавец сообщила, что новую купюры выставили на продажу, как предмет коллекционирования и стоимость определил владелец торговой точки. По словам женщины, на этой неделе 200-рублевку у нее купили 4 человека.

А вот «деньгой» в 2000 рублей в киосках не торгуют: предприниматели сомневаются, что липчане будут переплачивать (по полтора номинала) целую тысячу.

Любопытно, что когда корреспонденты GOROD48 с новыми денежными знаками в конце прошлого года отправились на Центральный рынок, но им не удалось ничего купить: липецкие продавцы не узнавали новые деньги и отказывались их принимать.