Здоровье

сегодня, 16:41

Закрытых на карантин классов становится всё больше

7 2260
#карантин #ОРВИ #грипп
3
Закрытых на карантин классов становится всё больше

Их уже 39. 

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения гриппа и ОРВИ приостановлены занятия уже в 39 классах 14 общеобразовательных учреждений и одна школа закрыта полностью. 

В гимназии №12 частично приостановлены занятия в двух классах, школе №14 закрыто на карантин 3 класса, школе №16 – 1 класс, в школе №18 - 3 класса, гимназии №19 – 1 класс, школе №33- 6 классов, школе №37 – 4 класса, школе №38 – 3 класса, школе №40 – 1 класс, школе №41 – 4 класса, школе №51 – 3 класса, школе №52 – 1 класс, школе №65 – 3 класса, школе №77 – 4 класса. Кроме того, с 25 по 31 января нет занятий во всех классах школы №68.

Директорам общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ.

Напоминаем, что меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.




7 2260
#карантин #ОРВИ #грипп
3

Комментарии (7)

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Николай

36 минут назад
МАРГАРИТА, согласен с вами, оратор
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Гость

сегодня, 22:04
Если закроют все школы на карантин,то выручка в аптеках снизится. Так что надо как обычно ждать, пока все дети заболеют
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вакциновпендюриватель

сегодня, 20:50
срочно вакцины всем всем всем по 10 шт каждому
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Олег

сегодня, 19:07
Когда бы уже
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Гнус

сегодня, 17:37
Павлова пора на нары.
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Нет

сегодня, 17:35
Нет они дождутся пока все заболеют,и потом карантин.Одно и тоже каждый год!!!!
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МАРГАРИТА

сегодня, 17:30
Закройте все учебные заведения на карантин пока все не заболели
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