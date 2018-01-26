Закрытых на карантин классов становится всё больше

Их уже 39.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения гриппа и ОРВИ приостановлены занятия уже в 39 классах 14 общеобразовательных учреждений и одна школа закрыта полностью.

В гимназии №12 частично приостановлены занятия в двух классах, школе №14 закрыто на карантин 3 класса, школе №16 – 1 класс, в школе №18 - 3 класса, гимназии №19 – 1 класс, школе №33- 6 классов, школе №37 – 4 класса, школе №38 – 3 класса, школе №40 – 1 класс, школе №41 – 4 класса, школе №51 – 3 класса, школе №52 – 1 класс, школе №65 – 3 класса, школе №77 – 4 класса. Кроме того, с 25 по 31 января нет занятий во всех классах школы №68.

Директорам общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ.

Напоминаем, что меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.