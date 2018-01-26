Обустройство общественных пространств в Липецке идет по графику

Глава Липецка Сергей Иванов проинспектировал ход работ, которые ведутся в рамках обустройства общественных пространств. В выездном совещании приняли участие его заместители Михаил Щербаков, Евгений Павлов, а также руководители профильных структурных подразделений и фирм-подрядчиков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инспекция началась со стадиона «Металлург». Работы здесь стартовали более полугода назад. За это время произведена замена инженерных коммуникаций, реконструированы трибуны, пространство под ними. По кромке чаши смонтирован армированный пояс, преобразились входные группы. Для удобства зрителей возведено здание гостевой трибуны. Обустройство поля, на котором будут проходить игры, получило высокую оценку представителей ФИФА, посещавших Липецк. На стадионе завершается внутренняя отделка помещений и монтаж вентилируемого фасада, выполненного в стиле «птичий клюв». Этот тип конструкции придает сооружению дополнительный объем и самобытность. В ближайшее время начнется ремонт холла и коридоров первого этажа административного здания, а также прокладка новых силовых кабелей, которые будут питать электроэнергией обновленный стадион. С наступлением положительных температур начнется благоустройство прилегающей территории. Предполагается, что эти работы будут выполнены на средства, полученные в виде компенсации из федерального бюджета.

Еще один объект, который уже будущим летом предстанет перед жителями и гостями города в новом виде – Каменный Лог. Вместо зарослей и стихийных свалок здесь появятся пешеходные и велодорожки. Русло реки Липовка оденется в камень. Сегодня на данном участке продолжается подготовка основания, которую из-за обилия влаги можно проводить только при замерзшем грунте. К новому месту отдыха организуют сразу несколько спусков. Согласно проекту, благоустройство коснется территории от ул. Неделина до пересечения урочища с ул. Горького. Кроме того, будет обустроена пешеходная дорожка, которая свяжет место отдыха горожан с площадкой проведения массовых мероприятий, в которую превратится территория Городища.

Сегодня на данном объекте продолжаются подготовительные работы в рамках дизайн-проекта, разработанного ООО «КБ «Стрелка». Под благоустройство попадет участок, ограниченный Плехановским спуском, руслом реки Липовка, площадью Театральная – всего более 47 тыс. м2. Около половины займет зеленая зона. Кроме того, к 14 июня – срок окончания работ по контракту - здесь будут созданы ярморочно-выставочная зона «БазАРТ», краеведческий сектор, площадки для детей, тихого отдыха, уличного театра, фестивальное поле «Концерт-Холл» и вело- и автомобильная парковки. Финансировать работы будут из городской казны. На эти цели направят порядка 70 млн. рублей. Глава Липецка отдельно подчеркнул необходимость привести в порядок территорию, прилегающую к домовладениям, окружающим Городище. Соответствующее поручение Сергей Иванов дал представителям департамента градостроительства и архитектуры.

Одним из центральных на совещании стал вопрос привлечения к сотрудничеству в рамках развития созданных общественных пространств бизнес-сообщества. Так председатель профильного структурного подразделения Екатерина Белокопытова отметила, что администрация города готова к продуктивному диалогу с предпринимателями, работающими в сфере развлечений, общественного питания и торговли. Для этого им необходимо обратиться в департамент экономического развития администрации Липецка, расположенный по адресу пл. Театральная, 1. Подводя итоги совещания градоначальник обратил особое внимание присутствующих на сроки и качество исполнения работ.

- Все работы по обустройству общественных пространств идут по графику. Однако это не повод снижать темпы. По каждому из объектов существует ряд вопросов, которые только предстоит решить. При этом качество работ останется на постоянном контроле руководства города, - отметил глава Липецка Сергей Иванов.