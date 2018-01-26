Липецкая область начала производить альбумин по стандарту GMP



Старт работе новых мощностей дал глава администрации Липецкой области Олег Королёв.



В 2017 году кровь липецких доноров спасла жизни 29 700 граждан России. А уже в этом году Липецкая областная станция переливания крови одна из первых в стране стала производить препарат альбумин по стандарту GMP.

Стандарт GMP (лучшая/надлежащая производственная практика) — это требования к построению системы в организации, нацеленной на обеспечение высокого уровня производства лекарств, медицинских препаратов, инструментов и устройств. Это лицензионное требование для производителей лекарственных средств и дополнительная гарантия качества. Чтобы получить сертификат соответствия стандарту GMP, на Липецкой областной станции переливания крови перешли на совершенно новые условия производства альбумина — были введены в эксплуатацию так называемые «чистые помещения» для стерильного разлива препаратов крови.

Как рассказал и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков, работы по модернизации Липецкой областной станции переливания крови велись в течение всего 2017 года. В результате внутри здания буквально смонтировали «дом в доме» - новые помещения устроены таким образом, что даже их внутренние стены не контактируют с капитальными стенами здания, что обеспечивает дополнительную асептику. Кроме того, закуплено новое оборудование (причём, в большей степени отечественного производства), которое позволяет значительно повысить качество и степень очистки компонентов крови. Теперь в лабораториях всё максимально автоматизировано. Помещения разграничиваются электронными замками, предусмотрены системы видеонаблюдения и круглосуточного контроля над лабораториями. В общей сложности на ремонт, реконструкцию и технологическое оснащение потрачено более 20 миллионов рублей.

Торжественное мероприятие, посвященное началу производства альбумина по стандарту GMP в Липецкой областной станции переливания крови, посетил глава региона Олег Королёв. Губернатор пообщался с донорами и поблагодарил их за доброе дело.

- Вы сами понимаете, сколько добра вы делаете, сколько людей спасаете?! – спросил глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - И вы не только спасаете чужие жизни и дарите добро — вы и сами омолаживаетесь и приобретаете дополнительный иммунитет!

Также губернатор поблагодарил весь коллектив Липецкой областной станции переливания крови и главного врача Людмилу Афендулову за колоссальный труд, благодаря которому это медучреждение является одним из флагманов в своей сфере.

Сегодня Липецкая область входит в число немногих из 85 субъектов России, на территории которых учреждениями службы крови осуществляется производство такого препарата крови, как альбумин. Таких территорий всего несколько: Брянск, Вологда, Нижний Новгород, Иваново, Самара, Первоуральск, Тамбов, Тюмень, Челябинск и Липецк. В сумме в год этими учреждениями производится около 30 тонн альбумина, из которых 3 тонны приходится на долю Липецкой станции переливания крови. А в мире ежегодно производится 500 тонн альбумина в пересчете на вес сухого вещества или 5000 тонн в пересчете на 10% раствор.

Сейчас в нашем регионе насчитывается 150 тысяч доноров. В Липецкой областной станции переливания крови предусмотрено 26 мест для одновременной кроводачи. Сам забор крови может длиться от 10 минут до 40-45 минут, или до полутора часов при ручном плазмофорезе.

По словам главного врача Липецкой областной станции переливания крови Людмилы Афендуловой, сейчас регион имеет запас в 15 тонн плазмы. Альбумином и другими препаратами крови Липецкая областная станция переливания крови полностью себя обеспечивает. Станция ежегодно заготавливают более 30 тонн цельной крови, более 12 тонн свежезамороженной плазмы и 6 тонн эритроцитсодержащих компонентов крови, успешно справляясь с государственным заданием на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови, а также ее компонентов.

Теоретически, с получением сертификата соответствия стандарту GMP липецкие препараты могут идти и на экспорт (но пока такую цель не ставят), а уже сейчас мы успешно снабжаем ими другие регионы России, прежде всего Москву и Московскую область. Сегодня порядка 2/3 препаратов, производимых на Липецкой станции переливания крови, остаются в регионе, а 1/3 отправляются за пределы области.



