Лыжный переход десантников пройдёт через Липецк 18 февраля

Встреча десантников состоится на площади Героев.

Как рассказал GOROD48 ведущий консультант отдела общественных связей и гражданско-патриотического воспитания Управления внутренней политики Липецкой области Александр Быков, лыжный переход военнослужащих ВДВ пройдёт через Липецк 18 февраля. Торжественный митинг-встреча десантников состоится на площади Героев. В Липецк группа десантников прибудет по пути из Воронежа и далее направится в сторону Рязани.Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, за три недели лыжного перехода военнослужащие ВДВ посетят более 150 мемориалов и памятных мест в 20 регионах России.Знаковое военно-патриотическое мероприятие посвящено 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Десантники планируют провести лыжный переход в течение трех недель –– со 2 по 21 февраля. За это время военнослужащие ВДВ посетят более 150 памятных мест и мемориалов, пройдя через 20 регионов России, через которые проложен маршрут.

Одновременный старт лыжного перехода будет дан в десяти городах России, а финишируют десантники в Рязани. 2 февраля в городах Новороссийск, Псков, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань пройдут торжественные митинги с показательными выступлениями военнослужащих, посвященные победам Красной Армии в Великой Отечественной войне. 3 февраля 300 десантников выйдут на старт лыжного перехода расстоянием в 7500 км. 20 февраля все десять команд десантников-лыжников встретятся в Рязанской области у населенного пункта Поляны –– в конечной точке маршрута. 21 февраля в знаменитой альма-матер российских десантников состоится торжественная церемония встречи и чествования участников небывалого лыжного перехода.