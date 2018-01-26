Общество

сегодня, 15:42

Лыжный переход десантников пройдёт через Липецк 18 февраля

14 1156
#ВДВ #десантники #лыжи
6
Лыжный переход десантников пройдёт через Липецк 18 февраля

Встреча десантников состоится на площади Героев.

Как рассказал GOROD48 ведущий консультант отдела общественных связей и гражданско-патриотического воспитания Управления внутренней политики Липецкой области Александр Быков, лыжный переход военнослужащих ВДВ пройдёт через Липецк 18 февраля. Торжественный митинг-встреча десантников состоится на площади Героев. В Липецк группа десантников прибудет по пути из Воронежа и далее направится в сторону Рязани. 

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, за три недели лыжного перехода военнослужащие ВДВ посетят более 150 мемориалов и памятных мест в 20 регионах России.

Знаковое военно-патриотическое мероприятие посвящено 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Десантники планируют провести лыжный переход в течение трех недель –– со 2 по 21 февраля. За это время  военнослужащие ВДВ посетят более 150 памятных мест и мемориалов, пройдя через 20 регионов России, через которые проложен маршрут.

Одновременный старт лыжного перехода будет дан в десяти городах России, а финишируют десантники в Рязани. 2 февраля в городах Новороссийск, Псков, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань пройдут торжественные митинги с показательными выступлениями военнослужащих, посвященные победам Красной Армии в Великой Отечественной войне. 3 февраля 300 десантников выйдут на старт лыжного перехода расстоянием в 7500 км. 20 февраля все десять команд десантников-лыжников встретятся в Рязанской области у населенного пункта Поляны –– в конечной точке маршрута. 21 февраля в знаменитой альма-матер российских десантников состоится торжественная церемония встречи и чествования участников небывалого лыжного перехода. 

Фото  mil.ru
14 1156
#ВДВ #десантники #лыжи
6

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

правда- шлюха продажная,а ты,

58 минут назад
Дед , на й у х одет
ответить

Дед

сегодня, 21:16
ВДВ-наша сила!ВДВ-наша доблесть!ВДВ-вперёд! Остальные отдыхают.В чём сила, кремлебот? Думаешь в деньгах? Вот есть у меня деньги, и всё купишь? Сила - в правде...
ответить

Wowa

сегодня, 20:54
В Оймяконе сейчас хорошо. Вот там бы и проводили пробег.
ответить

Почтовая Компания "Маленький Мук"

сегодня, 20:51
давайте мы вам груз привяжем к шее, что бес толку бегать по городам на лыжах ? А так и на пивасик заработаете и людям польза
ответить

жена десантника (бывшая)

сегодня, 20:23
Вася,так вот ты чем занят,когда алименты платить будешь?
ответить

Водитель

сегодня, 19:39
Перенесите мероприятие на апрель - можно будет к каждому лбу зацепить плужок или борону. Тогда хоть какая-то польза будет.
ответить

вован

сегодня, 18:47
Зимний штурмом брать идут?
ответить

Кладовщик

сегодня, 18:27
Надо им по 50 кило груза на горбушку товара
ответить

Колхозан

сегодня, 18:21
Красавчики!!! Если-б моя спина не болела, тоже с ними до Рязани с Пл. Героев дёрнул...
ответить

Алкан с ЛТЗ

сегодня, 17:15
Бездельники!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала
#Деньги. новые купюры #перекупщики
27
Новые денежные купюры в Липецке продают по полтора номинала

сегодня, 16:59

Общество
Обустройство общественных пространств в Липецке идет по графику
#благоустройство
9
Обустройство общественных пространств в Липецке идет по графику

сегодня, 16:37

Общество
В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии
#Елец #армия
2
В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии

сегодня, 16:15

Общество
С 1 февраля меняются телефоны регистратур семи детских поликлиник Липецка
#здравоохранение
5
С 1 февраля меняются телефоны регистратур семи детских поликлиник Липецка

сегодня, 15:39

Общество
В Липецке пройдет скоростной автослалом по снегу и льду
#автоспорт
6
В Липецке пройдет скоростной автослалом по снегу и льду

сегодня, 15:11

Общество
В Липецке торжественно откроют Год добровольца
#Год добровольца #волонтёр
3
В Липецке торжественно откроют Год добровольца

сегодня, 15:03

Общество