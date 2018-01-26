Липчан призывают рисовать храмы

На патриотический конкурс принимаются авторские работы, которые характеризуют богатое духовное наследие края, традиции православной культуры Липецкой области.

С 25 января на территории Липецкой области проходит областной конкурс рисунков «Мой храм», организатором которого выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.



Как сообщает Центр патриотического воспитания, на конкурс принимаются авторские работы, которые характеризуют богатое духовное наследие края, традиции православной культуры Липецкой области.

В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории Липецкой области в возрасте от 6 лет. Предусмотрено несколько возрастных групп: 6-10, 11-17 и от 18 лет. Конкурсная работа может быть выполнена в любой живописной и графической тематике.



Заявки на участие принимаются с 25 января до 6 апреля.

