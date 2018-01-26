Культура

сегодня, 15:30

Липчан призывают рисовать храмы

15 777
#религия #патриотизм
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Липчан призывают рисовать храмы

На патриотический конкурс принимаются авторские работы, которые характеризуют богатое духовное наследие края, традиции православной культуры Липецкой области. 

С 25 января на территории Липецкой области проходит областной конкурс рисунков «Мой храм», организатором которого выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.

Как сообщает Центр патриотического воспитания, на конкурс принимаются авторские работы, которые характеризуют богатое духовное наследие края, традиции православной культуры Липецкой области.  
В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории Липецкой области в возрасте от 6 лет. Предусмотрено несколько возрастных групп: 6-10, 11-17 и от 18 лет. Конкурсная работа может быть выполнена в любой живописной и графической тематике. 

Заявки на участие принимаются с 25 января до 6 апреля.
15 777
#религия #патриотизм
2

Комментарии (15)

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Сергей 13

сегодня, 22:10
А шо,рисовать храмы -это уже патриотизм?А кто не рисует,тот не патриот и враг народа?Дебилы,блин.
ответить

о каг !

сегодня, 19:02
Новости культуры. В конкурсе победил авторитетный патриот Вася Телелюйский с рисунком храма с десятью куполами.. на спине.
ответить

Высоцкий

сегодня, 18:49
Купола в России кроют чистым золотом , чтобы чаще господь замечал.........Без них - не замечает........
ответить

злой обыватель

сегодня, 18:47
Все Путем, не парься. Пока у быдла миска наполнена, никогда оно не будет булыжники ковырять.
ответить

Все Путем

сегодня, 17:22
главное , что бы народ из тротуаров булыжники не выковыривал - оружие пролетариата
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про Страну дураков

сегодня, 17:04
На дворе уже 18 лет, как XXI век. Китайцы уже делают дроны с камерой за 10 евро и смартфоны за 40 долларов, а у пгмнутых поЦреотов этой страны уже совсем крышу сорвало
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автомат борз

сегодня, 17:02
рамзан, ..можно - езжай в Моздок
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иудохристианская вера

сегодня, 17:01
а синагогу на пл. Перта ?
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 16:42
Крестоносцы.....
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злой обыватель

сегодня, 15:58
А почему пятилетние не допускаются?
ответить
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