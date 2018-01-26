сегодня, 15:30
Липчан призывают рисовать храмы
На патриотический конкурс принимаются авторские работы, которые характеризуют богатое духовное наследие края, традиции православной культуры Липецкой области.
Как сообщает Центр патриотического воспитания, на конкурс принимаются авторские работы, которые характеризуют богатое духовное наследие края, традиции православной культуры Липецкой области.
В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории Липецкой области в возрасте от 6 лет. Предусмотрено несколько возрастных групп: 6-10, 11-17 и от 18 лет. Конкурсная работа может быть выполнена в любой живописной и графической тематике.
Заявки на участие принимаются с 25 января до 6 апреля.
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