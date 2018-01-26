В Липецке пройдет скоростной автослалом по снегу и льду

Спортсмены встретятся в «Орлином логу».

Первый этап чемпионата Липецкой области по автомобильному многоборью стартует в региональном центре 27 января. Спортсмены встретятся в «Орлином логу» на скоростном слаломе.



Отборочные заезды стартуют в 12 часов. Свои умения покажут спортсмены, выступающие в классах «Стандарт», «Классика» и полный привод. Соревнования проводятся только в личном зачете. Все водители должны иметь специальный допуск от автофедерации. Каждому участнику дается время на тренировочные заезды. На одном и том же авто могут выступать несколько участников соревнований. Победителем станет тот, кто быстрее всех пройдет 1200-метровую трассу из снега и льда.



Вход на соревнования свободный.