Общество

сегодня, 15:11

В Липецке пройдет скоростной автослалом по снегу и льду

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#автоспорт
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В Липецке пройдет скоростной автослалом по снегу и льду

Спортсмены встретятся в «Орлином логу».

Первый этап чемпионата Липецкой области по автомобильному многоборью стартует в региональном центре 27 января. Спортсмены встретятся в «Орлином логу» на скоростном слаломе.

Отборочные заезды стартуют в 12 часов. Свои умения покажут спортсмены, выступающие в классах «Стандарт», «Классика» и полный привод. Соревнования проводятся только в личном зачете. Все водители должны иметь специальный допуск от автофедерации. Каждому участнику дается время на тренировочные заезды. На одном и том же авто могут выступать несколько участников соревнований. Победителем станет тот, кто быстрее всех пройдет 1200-метровую трассу из снега и льда.

Вход на соревнования свободный.
6 1447
#автоспорт
1

Комментарии (6)

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Зритель

сегодня, 20:59
а как туда добраться?
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Свой

сегодня, 19:24
А что, поможем не плохо почувствовал адреналин на скользкой дороге. Я в деле!
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ралли

сегодня, 17:07
к ардаш, там твоя ржавая нексия на первом вираже в труху переломится
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onkbxyj

сегодня, 16:28
Так они и так дороги не чистят от снега и льда , вот тебе и дрифт и автослалом, считай все участвуем
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 16:14
Мне )(уй класть на маховик гнутый, я дрифтер парень лютый.
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к ардаш

сегодня, 15:34
Я на своей НЕКСИИ одержу победу и ее цена взлетит до небес
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