сегодня, 15:03
В Липецке торжественно откроют Год добровольца
Молодежь сможет узнать о деятельности волонтёрских движений.
31 января в Городском Дворце молодежи пройдет торжественное открытие Года добровольца (волонтера). Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, активисты учреждения и руководители липецких волонтерских объединений презентуют направления волонтерской деятельности.
Молодежь сможет узнать о деятельности движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», региональной организации «Поиск пропавших детей», социальном, культурно-просветительском и событийном направлениях волонтерства. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.
Гы
В Липецке торжественно откроют
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