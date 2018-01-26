Общество

сегодня, 15:03

В Липецке торжественно откроют Год добровольца

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#Год добровольца #волонтёр
В Липецке торжественно откроют Год добровольца

Молодежь сможет узнать о деятельности волонтёрских движений. 

31 января в Городском Дворце молодежи пройдет торжественное открытие Года добровольца (волонтера). Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, активисты учреждения и руководители липецких волонтерских объединений презентуют направления волонтерской деятельности.

Молодежь сможет узнать о деятельности движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», региональной организации «Поиск пропавших детей», социальном, культурно-просветительском и событийном направлениях волонтерства. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.

3 582
#Год добровольца #волонтёр

Комментарии (3)

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Гы

сегодня, 17:59
Бабло закончилось - раскиздили . Маладежь работать будет затак бесплатно безкошевно.
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В Липецке торжественно откроют

сегодня, 17:08
Год добровольца по вылизыванию задниц жуликам, ворам и нелегитимным чинушам
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Год тусовок и фестивалей

сегодня, 15:26
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