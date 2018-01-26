В сельском магазине нашли просроченные колбасу и торт

Теперь с нарушителем будет разбираться Роспотребнадзор.

Накануне специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области было проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием торговой деятельности в Добровском районе.



В одном из магазинов выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров. Так, с истекшим сроком годности в продаже находились торт бисквитный, колбаса салями, охлажденная куриная продукция.



Продукция с истекшим сроком годности незамедлительно была снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.



