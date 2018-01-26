Общество

сегодня, 14:57

В сельском магазине нашли просроченные колбасу и торт

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#торговля #просрочка
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В сельском магазине нашли просроченные колбасу и торт

Теперь с нарушителем будет разбираться Роспотребнадзор. 

Накануне специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области было проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием торговой деятельности в Добровском районе.

В одном из магазинов выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров. Так, с истекшим сроком годности в продаже находились торт бисквитный, колбаса салями, охлажденная куриная продукция.

Продукция с истекшим сроком годности незамедлительно была снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.

 
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#торговля #просрочка
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Комментарии (1)

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Ревизор.

сегодня, 15:20
Много жалоб на завышение цен и просрочку товаров с переклеиванием ценников и информации на продуктах общепита поступает с Тербунского района. На данном этапе мы готовимся к тщательной проверки магазинов Тербунского района. При выявлении нарушений, обязательно участвовавшие лица понесут соответствующие наказания. И в первую очередь будет рассматриваться Тербунского района администрация! Так как, не возможно такое без их ведома и разрешения. О ходе проверок читайте в ближайшее время на первой полосе.
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