Общество
сегодня, 14:42
В Липецке открыли набор в «Школу вожатых»
Занятия стартуют в феврале.
7 февраля в 18.00 часов состоится открытие «Школы вожатых». Оно пройдет в г. Липецке по адресу: ул. Филлипченко д. 7/4 (остановка «Рынок 9-го микрорайона»), сообщает управление молодежной политики Липецкой области
В рамках проекта «Школа вожатых» открывается прием заявок для обучения вожатскому делу. Подготовка бесплатная. Подать заявку могут учащиеся и студенты в возрасте от 16 до 25 лет. Им обещают 12 тематических занятий,интересные лекции и игры, необычные тренинги, полезные мастер-классы, инструктивные выезды в лагерь. Кроме того, учащихся "Школы вожатых" ждет майский фестиваль вожатского мастерства, на котором за 3 дня на участников обрушится вся 21-дневная смена.
При успешном обучении и сдаче зачета будет гарантировано трудоустройство совершеннолетних в лагере этим летом. Записаться в «Школу вожатых» можно здесь.
В рамках проекта «Школа вожатых» открывается прием заявок для обучения вожатскому делу. Подготовка бесплатная. Подать заявку могут учащиеся и студенты в возрасте от 16 до 25 лет. Им обещают 12 тематических занятий,интересные лекции и игры, необычные тренинги, полезные мастер-классы, инструктивные выезды в лагерь. Кроме того, учащихся "Школы вожатых" ждет майский фестиваль вожатского мастерства, на котором за 3 дня на участников обрушится вся 21-дневная смена.
При успешном обучении и сдаче зачета будет гарантировано трудоустройство совершеннолетних в лагере этим летом. Записаться в «Школу вожатых» можно здесь.
Мамба
Мвамба
Колхозан
Город 48
вождь
Типичный российский вожатый