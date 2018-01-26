Общество

сегодня, 14:42

В Липецке открыли набор в «Школу вожатых»

6 868
#вожатые
В Липецке открыли набор в «Школу вожатых»

Занятия стартуют в феврале.

7 февраля в 18.00 часов состоится открытие «Школы вожатых». Оно пройдет в г. Липецке по адресу: ул. Филлипченко д. 7/4 (остановка «Рынок 9-го микрорайона»), сообщает управление молодежной политики Липецкой области

В рамках проекта «Школа вожатых» открывается прием заявок для обучения вожатскому делу. Подготовка бесплатная. Подать заявку могут учащиеся и студенты в возрасте от 16 до 25 лет. Им обещают 12 тематических занятий,интересные лекции и игры, необычные тренинги, полезные мастер-классы, инструктивные выезды в лагерь. Кроме того, учащихся "Школы вожатых" ждет майский фестиваль вожатского мастерства, на котором за 3 дня на участников обрушится вся 21-дневная смена.

При успешном обучении и сдаче зачета будет гарантировано трудоустройство совершеннолетних в лагере этим летом. Записаться в «Школу вожатых» можно здесь.
6 868
#вожатые

Комментарии (6)

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Мамба

сегодня, 19:17
Мвамба, откуда у меня "в" появилась?
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Мвамба

сегодня, 18:51
Петя любит Мвамбу , Серёжа любит Мвамбу , Гриша любит Мвамбу и как Мвамба вас ненавидит белые сволочи......
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Колхозан

сегодня, 18:33
Я ржу как конь))) А нигериец с арабом зачем на фото?!))) У них большой опыт вожатых!?))
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Город 48

сегодня, 15:31
Вы дебилы, выложили ссылку с персональными данными.
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вождь

сегодня, 15:23
на фото це хохол ?
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Типичный российский вожатый

сегодня, 15:06
Типичный российский вожатый - это негр или араб
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