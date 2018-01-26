Происшествия

18 минут назад

У задержанного за пьянство в общественном месте рецидивиста нашли наркотики

115
#наркотики
У задержанного за пьянство в общественном месте рецидивиста нашли наркотики

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и хранение марихуаны.

По версии следствия неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Чаплыгина  был задержан сотрудниками полиции за распитие алкоголя на остановке общественного транспорта.

При личном досмотре у задержанного было обнаружено более 10 граммов марихуаны. 

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследовании которого осуществляла прокуратура.

Обвиняемый полностью признал свою вину, и дело направили в суд.

Санкция статьи  предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

115
#наркотики

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Житель области отдал долг банковской картой своей женщины
#кража
1
Житель области отдал долг банковской картой своей женщины

34 минуты назад

Происшествия
В Липецке пропал мужчина со шрамом на лице
#пропавшие без вести
3
В Липецке пропал мужчина со шрамом на лице

сегодня, 10:22

Происшествия
Пожар в Ельце попал на видео
#пожар
Пожар в Ельце попал на видео

вчера, 15:08

Происшествия
В Липецке сгорел автомобиль
#пожар
18
В Липецке сгорел автомобиль

вчера, 13:21

Происшествия
Врачи выгнали на улицу умирающего мужчину
#медицина #пациент
150
Врачи выгнали на улицу умирающего мужчину

вчера, 11:59

Происшествия
На улице Гагарина попал в аварию автобус «Липецк-Москва»
#авария #ДТП
10
На улице Гагарина попал в аварию автобус «Липецк-Москва»

вчера, 11:28

Происшествия