У задержанного за пьянство в общественном месте рецидивиста нашли наркотики

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и хранение марихуаны.

По версии следствия неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Чаплыгина был задержан сотрудниками полиции за распитие алкоголя на остановке общественного транспорта.



При личном досмотре у задержанного было обнаружено более 10 граммов марихуаны.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследовании которого осуществляла прокуратура.

Обвиняемый полностью признал свою вину, и дело направили в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.