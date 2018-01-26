В России

22 минуты назад

В Крыму в ДТП погибли три человека

66
#Крым #ДТП #жертвы
В Крыму в ДТП погибли три человека
Три человека стали жертвами ДТП на автодороге Джанкой — Симферополь ранним утром в пятницу при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого легковую машину разорвало на две части, в аварии пострадало не менее четырех человек, - сообщили РИА-Новости в управлении МВД по республике Крым.

"ДТП произошло в 5.30 сегодня на автодороге Симферополь — Джанкой, у села Новоандреевка. В результате выезда микроавтобуса на встречную полосу произошло столкновение с легковым автомобилем Kia. В аварии погибло три пассажира из автомобиля Kia, пострадало, по предварительным данным, четыре человека", — сообщили в МВД.

По данным МЧС, сотрудники которого принимали участие в вызволении заблокированных людей из поврежденных автомобилей, легковой автомобиль в результате столкновения разорвало на две части.

По предварительной версии, сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, из-за несоблюдения скоростного режима водитель автомобиля KIA Cerato на скользкой дороге не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen LT, который двигался по встречной полосе движения в сторону Симферополя.

"Пятеро пострадавших были направлены в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6", их диагнозы устанавливаются. Детей среди них нет", — сообщили в МЧС.

Спасатели отметили, что на легковом автомобиле была установлена изношенная летняя резина, хотя на заднем стекле было указано, что автомобиль передвигается на шипованных шинах. На месте ДТП был обнаружен спидометр KIA Cerato, который зафиксировал скорость в момент столкновения — 100 км/час.
66
#Крым #ДТП #жертвы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Сочи проверяют инцидент с брошенным медсестрами пациентом
#Сочи #больница #пациент
В Сочи проверяют инцидент с брошенным медсестрами пациентом

18 минут назад

В России
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет‍
#Путин #сверхзвуковой гражданский самолет
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет‍

54 минуты назад

В России
На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов
#Олимпиада #ОИ-2018 #Россия
На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов

сегодня, 10:18

В России
В Электростали 13 учеников школы-интерната попали в больницу
В Электростали 13 учеников школы-интерната попали в больницу

вчера, 20:15

В России
Cпасатели продолжают искать пропавшее судно «Восток»
Cпасатели продолжают искать пропавшее судно «Восток»

вчера, 19:55

В России
#олимпиада
1
МОК может снова сократить список российских спортсменов на ОИ-2018

вчера, 17:36

В России