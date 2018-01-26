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29 минут назад

На Украине четверо погибли при крушении вертолета

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#Украина #крушение вертолета #жертвы
На Украине четверо погибли при крушении вертолета

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг.

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета, - уточнили в пятницу в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне местные СМИ сообщили, что вертолет врезался в телевизионную вышку и упал в городе Кременчуг в Полтавской области. По предварительной информации Госслужбы по ЧС, на борту вертолета, который упал в Кременчуге, находились три-четыре человека, все погибли, - передает РИА-Новости.

Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС, в четверг вечером в Автозаводском районе Кременчуга "на открытой местности во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", возникший после этого пожар к ночи был ликвидирован.

"Вследствие ситуации погибли четыре члена экипажа", — говорится в сообщении ведомства.

Видео с места крушения вертолета Ми-8 на Украине появилось в интернете. 


67
#Украина #крушение вертолета #жертвы

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