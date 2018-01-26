Житель области отдал долг банковской картой своей женщины

Та отправилась в полицию и ее сожителя задержали.

16 января в МОМВД России «Данковский» обратилась 37-летняя женщина, у которой украли банковскую карту и все деньги с привязанного к ней счета - 18 500 рублей.

Полицейским удалось раскрыть кражу. Оказалось, что сожитель женщины был должен другу деньги, но отдать их не мог. Когда друг в очередной раз напомнил о долге, он отдал в его счет чужую банковскую карту.

Подозреваемый свои вину признал, в содеянном раскаялся.

СО МОМВД России «Данковский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), максимальная санкция которой до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.