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37 минут назад
В Южной Корее свыше 40 человек погибли при пожаре в больнице
Число погибших при пожаре в южнокорейской больнице увеличилось до 41.
Число жертв пожара в Южной Корее продолжает расти: агентство Рёнхап сообщает о 41 погибшем.
Также пострадали 79 человек, девять из них в тяжелом состоянии.
Пожар вспыхнул утром в 07:32 (01:32 по московскому времени) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо. Как сообщает Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи.
На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов, - передает РИА-Новости.
Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. Он потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.
Ранее, 21 декабря, в центре города Чечхон в 170 километрах от Сеула произошел крупный пожар. Загорелся автомобиль в гараже восьмиэтажного здания. Погибли 29 посетителей сауны фитнес-центра на втором этаже над гаражом. От ожогов и отравления дымом пострадали еще 26 человек.
Также пострадали 79 человек, девять из них в тяжелом состоянии.
Пожар вспыхнул утром в 07:32 (01:32 по московскому времени) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо. Как сообщает Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи.
На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов, - передает РИА-Новости.
Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. Он потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.
Ранее, 21 декабря, в центре города Чечхон в 170 километрах от Сеула произошел крупный пожар. Загорелся автомобиль в гараже восьмиэтажного здания. Погибли 29 посетителей сауны фитнес-центра на втором этаже над гаражом. От ожогов и отравления дымом пострадали еще 26 человек.