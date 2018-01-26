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40 минут назад

Пропавшее в Японском море судно «Восток» начали искать из космоса‍

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#Космос #Восток #поиски #Японское море
Пропавшее в Японском море судно «Восток» начали искать из космоса‍

В районе Японского моря, где ведется операция по поиску российского рыболовного судна "Восток", организован космический мониторинг.

В Японском море начался космический мониторинг района поисков пропавшего судна "Восток", - сообщили в Росрыболовстве.

— В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным центром (Росморречфлот), Росавиацией, пограничной службой ФСБ России и Минобороны России. Организован космический мониторинг района поиска, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, глубина в районе поиска составляет около трёх тысяч метров. Всего в поисково-спасательных работах задействованы 108 человек и восемь единиц техники.

Напомним, связь с рыболовецким судном "Восток" прервалась после того, как на нём сработал аварийный радиобуй. По данным МЧС, на борту судна находится 21 человек. В первые сутки поиска в предполагаемом районе пропажи были найдены два спасжилета, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовая бухта. Следователи возбудили уголовное дело.

В настоящее время с родственниками моряков, находящихся на "Востоке", работают психологи МЧС, - передает Life.
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#Космос #Восток #поиски #Японское море

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