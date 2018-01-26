Общество
40 минут назад
Экологи ищут источник неприятного запаха в центре Липецка
Специалисты возьмут пробы воздуха.
Множество липчан сегодня ощутили неприятный запах в центре города. Например,на площади Победы в воздухе отчетливо чувствуется сероводород.
Как сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, специалисты управления возьмут пробы воздуха и замерят содержание примесей. Если выяснится, что источник запаха сероводорода — промышленный объект, то в ситуации будет разбираться Росприроднадзор.
Напомним, что это уже второй случай за последние две недели появления в Липецке неприятных запахов. Так, 8-9 января липчанам досаждали ароматы навоза. Согласно выводам экологов тогда вонь ветер донес с унавоженных полей в районе Копцевых Хуторов.
Как сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, специалисты управления возьмут пробы воздуха и замерят содержание примесей. Если выяснится, что источник запаха сероводорода — промышленный объект, то в ситуации будет разбираться Росприроднадзор.
Напомним, что это уже второй случай за последние две недели появления в Липецке неприятных запахов. Так, 8-9 января липчанам досаждали ароматы навоза. Согласно выводам экологов тогда вонь ветер донес с унавоженных полей в районе Копцевых Хуторов.
Викинг
житель
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