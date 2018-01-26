Общество

40 минут назад

Экологи ищут источник неприятного запаха в центре Липецка

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#выбросы #экология #запах
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Экологи ищут источник неприятного запаха в центре Липецка

Специалисты возьмут пробы воздуха.

Множество липчан сегодня ощутили неприятный запах в центре города. Например,на площади Победы в воздухе отчетливо чувствуется сероводород.

Как сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, специалисты управления возьмут пробы воздуха и замерят содержание примесей. Если выяснится, что источник запаха сероводорода — промышленный объект, то в ситуации будет разбираться Росприроднадзор.

Напомним, что это уже второй случай за последние две недели появления в Липецке неприятных запахов. Так, 8-9 января липчанам досаждали ароматы навоза. Согласно выводам экологов тогда вонь ветер донес с унавоженных полей в районе Копцевых Хуторов.
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#выбросы #экология #запах
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Комментарии (4)

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Викинг

8 минут назад
Классический аромат НЛМК, чему удивляться?
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житель

15 минут назад
источниками. неприятного. запаха. оказался. гороховый. суп. а. так. же. лук. и. чеснок. в. совокупности. эти. продукты. создают. кишечные. газы
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///

28 минут назад
а кому этот запах помешал. это запах нашей жизни. и чем мы чаще лучше живем тем чаще появляются запахи
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???

29 минут назад
Ой,ой,ой, горожане ! Откуда же вы все вылезли ? Навоз им воняет . А когда жрёте тех кто навонял - ничего - не воняет ?
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