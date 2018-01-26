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В Сирии в районе Эт-Танф уничтожены пять боевиков
Ранее, как отмечается, сирийское народное ополчение уничтожило пять боевиков, совершивших прорыв из зоны, подконтрольной американской коалиции. У них обнаружены средства радиоэлектронной борьбы европейского производства, а также стрелковое оружие.
"В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружены современная аппаратура РЭБ европейского производства, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ)", — говорится в сообщении.
24 января сирийский военный патруль обнаружил в районе Эт-Танф передвигавшуюся по пустыне колонну из трех джипов боевиков. В ходе боестолкновения были уничтожены два джипа и ликвидированы пять террористов.
Зона Эт-Танф контролируется США, отмечается в сообщении центра. По свидетельствам, полученным от сирийских беженцев, в ближайшее время "ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении". В задачу группировок будет входить проведение диверсионных и террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор.
"Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок всех мастей подконтрольную себе "вооруженную оппозицию" для срыва мирного процесса в Сирии", — добавляется в сообщении.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что стратегия США в Сирийской Арабской Республике (САР) заключается в желании Америки расчленить Сирию.
В ближайшее время в Сирии ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, - передает РИА-Новости.
"По свидетельствам сирийских беженцев, которым удается выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении", — говорится в сообщении.
Согласно этому сообщению, главной задачей террористических групп определено "проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению "котла" с террористами "Джебхат ан-Нусра" (Террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб".
"Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских* группировок всех мастей подконтрольной себе "вооруженной оппозиции" для срыва мирного процесса в Сирии", — добавляется в сообщении.