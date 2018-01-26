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Задержанного под Луганском россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

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#Луганск #Украина #Россия #задержание
Задержанного под Луганском россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

Новоайдарский районный суд Луганской области вынес приговор в отношении россиянина Виктора Агеева, который был задержан в июне 2017 года под Луганском, приговорив его к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Виктор Чевгуз.

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева. Об этом заявил его адвокат Виктор Чевгуз.

«Россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Адвокат отметил, что считает приговор «чрезмерно суровым», и заявил о намерении обжаловать его.

Агеева задержали украинские военные летом 2017 года в Донбассе. По словам защитника, мужчину обвинили в сотрудничестве с силами самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), которую Киев считает террористической организацией. Кроме того, Агееву предъявили обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, - пишет ТАСС.

Как утверждает СБУ, Агеев — военнослужащий РФ, который присоединился к ЛНР в марте 2017 года. При этом в российском Министерстве обороны подчеркивают, что мужчина никогда не проходил службу в ВС РФ по контракту. Оборонное ведомство заявило, что Агеев уволился после срочной службы в установленном порядке в 2016 году. Украинские заявления о якобы службе Агеева по контракту в МО назвали вымыслом украинских пропагандистов.
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#Луганск #Украина #Россия #задержание

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