В Липецке пропал мужчина со шрамом на лице

О липчанине нет известий с 18 января.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", в Липецке 18 января пропал 42-летний Сергей Кошкин. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся.



Приметы Сергея: рост 178 см, телосложение нормальное, голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет: шапка тёмно-синяя вязаная, пуховик цвета хаки, ботинки тёмно-синие, джинсы тёмно-синие. Особые приметы: небольшая родинка на правой щеке, шрам на левой щеке. Всех, кто имеет сведения о пропавшем, просят сообщить информацию в полицию и волонтерам.