Происшествия

сегодня, 10:22

В Липецке пропал мужчина со шрамом на лице

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропал мужчина со шрамом на лице

О липчанине нет известий с 18 января.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", в Липецке 18 января пропал 42-летний Сергей Кошкин. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы Сергея: рост 178 см, телосложение нормальное, голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет: шапка тёмно-синяя вязаная, пуховик цвета хаки, ботинки тёмно-синие, джинсы тёмно-синие. Особые приметы: небольшая родинка на правой щеке, шрам на левой щеке. Всех, кто имеет сведения о пропавшем, просят сообщить информацию в полицию и волонтерам.
3 1112
#пропавшие без вести
1

Комментарии (3)

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Судоплатов

23 минуты назад
это Отто.Он пришел чтобы спасти великого Пуче
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Шульц

35 минут назад
На , Валерон посолиднее выглядит, да и постарше он....46 уже.
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На

сегодня, 10:34
Валерку Шефа похож.
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