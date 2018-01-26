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На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов
Лишь 169 спортсменов войдут в делегацию России на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, лидеры по видам спорта пропустят форум по решению Международного олимпийского комитета.
"Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка "олимпийских атлетов из России", - сообщил Поздняков. - Она включает в себя 169 спортсменов, к сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в нее. Последние два дня мы работали с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы отстоять их, но они туда не вошли. 169 человек будут защищать честь нашей страны на Олимпийских играх, несмотря на название "олимпийские атлеты из России".
"169 человек - это количество спортсменов, - пояснил Поздняков. - А вместе со специалистами, тренерами делегация будет состоять из 340 человек. С точки зрения МОК, этот список окончательный".
По словам министра спорта России Павла Колобкова, атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде.
"22 января был предварительный список российских спортсменов, а сегодня список уже официальный. Спортсмены из этого списка будут получать приглашения от МОК, при этом спортсмены могут принять любое решение по поводу участия в Играх", - сказал Колобков.
На вопрос о том, могут ли спортсмены из солидарности с отстраненными товарищами не принять участия в Играх, вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не исключает такой возможности. "На олимпийском собрании все высказались за участие в ОИ. Приглашения будут разосланы индивидуально, но я на данный момент ни от кого не слышал про то, что кто-то не хочет участвовать", - рассказал Поздняков.
На вопрос о замене неприглашенных спортсменов Поздняков ответил: "При консультации с федерациями мы исходили из того, что все ведущие спортсмены должны попасть в эту заявку. В знак солидарности со спортсменами, которые пока не могут участвовать в этих соревнованиях, более слабые атлеты не могут занимать их квоты. Это было общее решение".
"Именно эти спортсмены справедливо завоевывали квоты, они были многократно проверены всеми антидопинговыми службами, это полностью их заслуга. Поэтому эти спортсмены имеют право быть заявленными и будут защищены", - добавил Колобков.
Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в полном составе и под национальным флагом из-за приостановления членства ОКР в МОК. Участие в Играх в Пхёнчхане могут принять только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Приглашенные российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).
Ранее стало известно, что приглашения от МОК не получил ряд ведущих российских спортсменов, в их числе - биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.