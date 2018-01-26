Липецкая область в лидерах по бешенству

С начала года.

Наибольшее количество случаев бешенства в России выявлено в Республике Бурятия, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях, сообщает Россельхознадзор.



Исходя из проведенного подведомственным Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ анализа данных, поступивших из информационной системы «Сирано», с 1 по 15 января 2018 года в России зафиксировано 106 случаев бешенства. В большинстве бешенство отмечается: у собак – 31 случай, у кошек – 24 случая, у лис — 22 случая, у крупного рогатого скота – 13 случаев.



Напомним, с начала года в Липецкой области карантин по бешенству введен почти в двух десятках населенных пунктов, в том числе селе Ссёлки Липецка и Данкове.



Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.