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сегодня, 09:47

Липецкая область в лидерах по бешенству

13 638
#бешенство #карантин
2
Липецкая область в лидерах по бешенству

С начала года.

Наибольшее количество случаев бешенства в России выявлено в Республике Бурятия, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях, сообщает Россельхознадзор.

Исходя из проведенного подведомственным Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ анализа данных, поступивших из информационной системы «Сирано», с 1 по 15 января 2018 года в России зафиксировано 106 случаев бешенства. В большинстве бешенство отмечается: у собак – 31 случай, у кошек – 24 случая, у лис — 22 случая, у крупного рогатого скота – 13 случаев.

Напомним, с начала года в Липецкой области карантин по бешенству введен почти в двух десятках населенных пунктов, в том числе селе Ссёлки Липецка и Данкове.

Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.
13 638
#бешенство #карантин
2

Комментарии (13)

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Ща усусь.

24 минуты назад
Липецкая область в лидерах по бешенству.Судя по комментариям которые звучат ежедневно на Город 48 .Истинная правда.
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библиотекарша ленка

24 минуты назад
и зачем я дура помогала выборы фальсифицировать-вчера искусали ,как собаку в 21-час ночи
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Зоозащитница

27 минут назад
Бешенство развивается там где животных выбрасывают на улицу и убивают. Отсутствие приютов для животных - это первая причина. Там где царствует жестокость и убийство - там было и будет вечно бешенство. С бешенством бороться надо при помощи вакцины. Друго пути не. Вирус бешенства сам по себе не исчезнет никогда. Не привитые животные это шие на пути к бешенству. Вместо отстрела, лучше бы сделали учет и поголовную вакцинацию животных. Тогда был бы толк.
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?

32 минуты назад
Отдать всех защитникам. Сегодня на Соколе на Заводской 5 больших лохматых пусть забирают.
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немудрено

сегодня, 10:31
рыба гниет с головы, начинать дезинфекцию надо с Соборной
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бредятина

сегодня, 10:30
ну хоть в чем- то лидируем.
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Аспирант

сегодня, 10:24
Охххх, ЛЯпчанИ, шо ж вы такие бешеные-то, а ????
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Ланик

сегодня, 10:22
И дело не в животных...
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Клоун Олег кАрАлев

сегодня, 10:17
Это не случайно-все растёт,в т.ч. и показатели по бешенства.Ни слова лжи.Здесь мы тоже первые,это не может не радовать.Остальное-происки журналистов и навального.Я верю моим Росприроднадзорам и облздравнадзорам.
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ЛипчаниН

сегодня, 10:10
Видел на Неделина бешенного пса, пена капала и глаза мутные, пытался кинуться на прохожих, но или совсем уже слабый был и не мог вставать. А рядом его бездомные сородичи бегали, тоже наверняка заразные бешенством. И куча детей в садики, в школы, поликлинику.....
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