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В Электростали 13 учеников школы-интерната попали в больницу
Причиной госпитализации стала острая кишечная инфекция
13 учащихся школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья в подмосковной Электростали попали на больничные койки с подозрением на пищевое отравление, - передает Российская Газета.
"По последним данным, было госпитализировано 13 детей с симптомами пищевого отравления, но троих родители забрали домой. Состояние у них удовлетворительное, стабильное, - заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
По ее словам, говорить о диагнозах рано - результатов проб, взятых в учебном заведении, еще нет. Госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Между тем еще не утих скандал в Люберцах, где были госпитализированы с пищевым отравлением ученики и сотрудники местной кадетской школы. В больницу попали 57 детей и 16 взрослых. По первым анализам был сделан вывод, что острая кишечная инфекция вызвана сальмонеллой, оказавшейся в продуктах питания. Сейчас деятельность школы приостановлена судом, ученики находятся на каникулах. Контракт с поставщиком питания расторгнут, директор школы уволена.
"По последним данным, было госпитализировано 13 детей с симптомами пищевого отравления, но троих родители забрали домой. Состояние у них удовлетворительное, стабильное, - заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
По ее словам, говорить о диагнозах рано - результатов проб, взятых в учебном заведении, еще нет. Госпитализированные дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Между тем еще не утих скандал в Люберцах, где были госпитализированы с пищевым отравлением ученики и сотрудники местной кадетской школы. В больницу попали 57 детей и 16 взрослых. По первым анализам был сделан вывод, что острая кишечная инфекция вызвана сальмонеллой, оказавшейся в продуктах питания. Сейчас деятельность школы приостановлена судом, ученики находятся на каникулах. Контракт с поставщиком питания расторгнут, директор школы уволена.